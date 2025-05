Un’altra notte italiana spettacolare per il fioretto azzurro: a Vancouver nella gara femminile trionfa Martina Favaretto con Arianna Errigo di bronzo, poi l’argento nella prova maschile di Davide Filippi. L’Italia del ct Simone Vanni conquista tre medaglie in Canada, nelle competizioni individuali della penultima tappa di Coppa del Mondo prima degli Europei di Genova.

Favaretto, Regina e Numero 1

Alla sua prima volta da numero 1 del ranking Fie, Martina Favaretto conferma classe e ‘fame’ di vittoria, salendo per la settima volta in carriera sul gradino più alto del podio, grazie al successo in finale sull’olimpionica Lee Kiefer alla quale poche settimane fa ha tolto la leadership della classifica mondiale, mentre con il terzo posto in Canada mette in bacheca la sua 61a medaglia personale in Coppa la portabandiera olimpica Arianna Errigo, in una gara delle donne che vede chiudere a un passo dal podio Carlotta Ferrari. Grande riscontro azzurro anche tra gli uomini, con l’argento di Davide Filippi che conquista così il miglior risultato in carriera cedendo solo allo statunitense Massialas.

Fiorettiste show

La prova di Martina Favaretto e Arianna Errigo è iniziata nel turno delle 64 con i successi, rispettivamente, sulla statunitense Eyer (15-5) e sulla giapponese Tsuji (15-12). Nel tabellone da 32 le due azzurre hanno poi avuto la meglio contro la cinese Han (15-8) e la francese Nayl (15-10). Negli ottavi di finale la veneta delle Fiamme Oro ha superato per 15-10 la francese Nayl mentre la portacolori dei Carabinieri si è imposta 15-6 sull’ungherese Pasztor. Si è arrivati così agli assalti per il podio: nei quarti di finale Favaretto ha battuto con il punteggio di 15-8 la francese Ranvier mentre Errigo ha vinto il derby azzurro contro Carlotta Ferrari per 15-5. In semifinale altro incontro tutto italiano, che ha visto Martina battere con il risultato di 15-9 la sua capitana, decretando così il bronzo di Arianna Errigo. La giornata perfetta della 23enne di Noale si è poi conclusa con il successo per 15-11 contro Lee Kiefer, in finale, che ha così permesso a Favaretto di vincere la sua settima gara di Coppa e confermarsi sempre più numero 1 del mondo.

Si è fermata ad un passo dal podio Carlotta Ferrari, ottenendo il suo miglior risultato in carriera tra le ‘big’. La 21enne comasca dell’Aeronautica Militare ha battuto la francese Roger (15-10) e la canadese Guo (15-11), prima di certificare il suo ingresso nella ‘top 8’ grazie al 15-6 nel derby tricolore contro Camilla Mancini. Nei quarti, come detto, lo stop contro Arianna Errigo. Per quanto riguarda le altre azzurre in pedana oggi, 10a posizione per la campionessa del mondo Alice Volpi, e tra le migliori 16 anche Aurora Grandis (14a) e appunto Camilla Mancini (16a), a seguire 17a Anna Cristino, 19a Elena Tangherlini, 20a Martina Batini, 40a Martina Sinigalia.

L’argento maschile

Tra gli uomini, in una prova in cui era assente a scopo precauzionale Filippo Macchi, secondo gradino del podio per Davide Filippi. Il 27enne padovano dell’Esercito ha superato con il punteggio di 15-11 il giapponese Iimura e poi per 15-8 il coreano An. Negli ottavi l’ultima stoccata è stata decisiva per l’azzurro che ha battuto 15-14 l’ungherese Dosa. Ancora un successo al cardiopalma nei quarti: Davide Filippi ha avuto la meglio all’ultima stoccata (15-14) sul due volte campione olimpico Ka Long Cheung di Hong Kong. Il fiorettista veneto ha conquistato poi l’accesso alla finalissima battendo il francese Pauty con il punteggio di 15-11. Solo nell’atto conclusivo Davide Filippi è stato superato per 15-8 dallo statunitense Massialas e ha conquistato la sua prima medaglia d’argento in Coppa del Mondo salendo per la terza volta sul podio.

Sono stati cinque, in totale, i fiorettisti italiani tra i migliori 16 in Canada: stop negli ottavi di finale per Guillaume Bianchi che ha concluso 9°, per Damiano Di Veroli, 14° dopo aver vinto il derby con il campione del mondo Tommaso Marini, e ancora per Alessio Di Tommaso (15°) e Tommaso Martini (16°). A seguire, 17° Tommaso Marini, 18° Alessio Foconi, 22° Damiano Rosatelli, 26° Giulio Lombardi, 27° Lorenzo Nista, 30° Francesco Ingargiola e 46° Edoardo Luperi.

Ora le gare a squadre

Adesso le due prove a squadre che concluderanno la tappa di Coppa del Mondo di fioretto a Vancouver. L’Italia del ct Simone Vanni nel fioretto femminile salirà in pedana – negli ottavi di finale contro la vincente tra Cile e Brasile – con il quartetto composto da Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto ed Elena Tangherlini. Nella prova maschile il team azzurro, che esordirà negli ottavi contro una tra Austria e Spagna, si schiererà con Guillaume Bianchi, Davide Filippi, Alessio Foconi e Tommaso Marini.