C’è una notizia che segna davvero la fine di un’era nel mondo della finanza. Warren Buffett, l’uomo conosciuto da tutti come l’Oracolo di Omaha, il costruttore instancabile di quel colosso che è Berkshire Hathaway, ha deciso che è ora di passare il testimone. A 94 anni, dopo circa sessanta trascorsi al timone, ha indicato Greg Abel come suo successore, proponendolo per la carica di amministratore delegato a partire dalla fine di quest’anno. La notizia, riportata dal Financial Times, chiude un lunghissimo capitolo della storia economica moderna.

Per decenni, la sua voce è stata una bussola per milioni di investitori in tutto il mondo. L’Oracolo di Omaha, come lo chiamano a Wall Street, non è solo un nome, ma un’istituzione, un vero e proprio mostro sacro capace di muovere mercati con una frase, noto per aver quasi sempre indovinato le sue mosse finanziarie.

Eppure, proprio in un momento di mercato non facilissimo, con una certa volatilità che ha messo in ansia molti investitori nelle ultime settimane, Buffett ha sfoderato la sua solita, disarmante calma. Minimizzando quello che è successo di recente. Ha detto chiaramente: «Quello che è successo negli ultimi 30, 45 giorni, non è davvero niente». Una frase che per molti è un invito a guardare oltre la contingenza.

Non è la prima volta che si trova in acque agitate, ci mancherebbe. Ha ricordato che negli ultimi sessant’anni, le azioni di Berkshire Hathaway sono scese del 50% in ben tre occasioni. E in nessuno di questi casi, ha sottolineato, c’erano problemi “fondamentali” alla base. Per lui, anzi, sono opportunità. «Non mi faccio spaventare da cose che altri temono in ambito finanziario», ha detto, con quella pacatezza che lo contraddistingue. E ha rincarato la dose con un esempio lampante: «Ipotizziamo che la Berkshire scenda del 50% la prossima settimana – ha aggiunto – la considererei un’opportunità fantastica e non mi disturberebbe minimamente». Per lui, evidentemente, «Non si è trattato di un mercato ribassista drammatico o qualcosa del genere».

Il commercio non è un’arma

Ma non si è parlato solo di Borsa. L’Oracolo ha avuto parole nette anche su temi più ampi. Un punto fermo: «Il commercio non dovrebbe essere un’arma». Una critica implicita a certe politiche recenti e un monito per il futuro. «Non credo sia giusto e non credo sia saggio», ha aggiunto, spiegando poi la sua visione: «Penso invece che più il resto del mondo diventerà prospero, non a nostre spese, tanto più noi diventeremo prosperi e ci sentiremo più sicuri, e un giorno lo saranno anche i vostri figli». Una prospettiva di crescita condivisa, che guarda lontano.

Non a caso, i dati più recenti di Berkshire Hathaway, quelli del primo trimestre 2025, hanno mostrato un calo degli utili operativi del 14% a 9,64 miliardi di dollari. Un risultato su cui hanno pesato anche tensioni sui mercati innescate dalle tariffe e oltre 700 milioni di dollari di perdite legate ai cambi. Il segno che il contesto esterno, con le sue “armi” commerciali, un impatto lo ha.

Si chiude, insomma, un capitolo lunghissimo, quello di Warren Buffett al timone. Un cambio al vertice che segna un momento storico per il mondo della finanza globale.