Ci sono storie che sanno di territorio, di radici profonde e di sapore autentico. E poi ci sono formaggi che sono veri e veri propri simboli, piccoli spicchi golosi dell’Italia che sa ancora fare le cose per bene. Siamo a Crodo, un borgo a 500 metri d’altezza, appena sopra Domodossola, dove una cooperativa nata quasi per gioco sessant’anni fa si appresta a festeggiare questo traguardo con numeri che parlano chiaro.

Una storia lunga 60 anni

La Latteria Antigoriana di Crodo, nata esattamente il 9 maggio 1965, compie sessant’anni. Si trova in un angolo suggestivo del Piemonte, sulla strada che sale verso le montagne della Val Vigezzo e della Val Formazza, a due passi dal confine con il Sempione e la Svizzera. L’idea venne a Silvio Fobelli, allora sindaco e allevatore di bovini di Razza Bruna, con lo scopo di unire i produttori di latte delle valli ossolane.

Numeri e struttura di successo

Oggi, quella visione si è consolidata in una realtà che conta 20 soci, i quali nel 2024 hanno conferito complessivamente 4.419.631 litri di latte di vacca e 112.192 di capra. Le aziende agricole socie sono distribuite tra la valle Antigorio, il fondovalle Ossolano e la Val Vigezzo. Un volume che ha portato a un fatturato di 5.026.751 euro nell’esercizio 2024. Lo scopo sociale, rimasto intatto, è garantire la migliore remunerazione possibile del latte conferito: nell’ultimo anno è stata di centesimi 54.3 al litro.

A tenere in piedi questa macchina virtuosa c’è un personale complessivo di 23 persone, tra cui un nucleo di 5 casari dedicati alla produzione all’interno del caseificio di Oira, e il resto del team impiegato nei tre spacci aziendali (a Crodo in via Maglioggio 18, a Druogno in via Roma 1 ed a Piedimulera in via Roma 26/a), oltre che nel confezionamento, spedizione e amministrazione. La Latteria garantisce una vasta gamma di prodotti: una decina di formaggi stagionati (quantificabili in circa 75.000 forme all’anno), altrettanti formaggi freschi, oltre a latte fresco pastorizzato (le cui vendite sono quintuplicate in 10 anni, passando dai circa 100.000 litri del 2014 a circa 500.000 del 2024 con ancora spazi di crescita), burro e yogurt.

Investimenti per il futuro

Un segnale forte di vitalità e volontà di guardare avanti è il grosso investimento di circa 2 milioni di euro concretizzato negli ultimi 15 mesi. In parte finanziato dal PSR Misura 4.2.1 su un bando Regionale, ma soprattutto sostenuto da un grande sforzo in autofinanziamento da parte della Cooperativa stessa. Questo ha permesso di realizzare due nuove celle di stagionatura, un grande miglioramento logistico con l’ampliamento delle aree di confezionamento e spedizione e, fiore all’occhiello, un nuovo impianto di trattamento latte all’avanguardia dal punto di vista tecnologico. Questo sforzo, sostenuto da tutti i soci, mira ad una razionalizzazione del lavoro e ad un ammodernamento di impianti e strutture, e in particolare consentirà di superare i limiti di capacità produttiva che impedivano sviluppi commerciali che diventano ora obiettivi da perseguire con determinazione. I 20 soci conferiscono circa 1.000 quintali di latte alla settimana da gennaio a giugno, 6/700 d’estate, per poi risalire dall’autunno.

La festa e l’inaugurazione

Per celebrare questi sessant’anni e mostrare i frutti di questo investimento, la Latteria di Crodo apre le sue porte. L’appuntamento è per sabato 10 maggio alle 11 presso il caseificio di Oira di Crevoladossola (località Arzalovo, via Valle Formazza 44). Sarà l’occasione per il taglio del nastro dell’ampliamento e per i nuovi impianti realizzati, alla presenza del Presidente Marco Giannoni, del Direttore Gianni Morandi, del testimonial Edoardo Raspelli (che qui ha trovato la sua dimora) e dei sindaci di Crevoladossola e Crodo e numerose altre autorità, oltre naturalmente a soci, dipendenti e molti fra clienti, fornitori e amici della Latteria. Il caseificio sarà a disposizione di chiunque volesse venire a far visita.

Valorizzare il territorio con l’Ossolano Dop

Sarà soprattutto un modo per far conoscere ancora meglio le strutture e i prodotti che, partendo dal pregiato latte Ossolano, conosciuto e apprezzato da tutti, garantiscono un futuro remunerativo a chi con coraggio e impegno continua a credere nella valorizzazione di un territorio montano come questo attraverso i suoi frutti. Prodotti come l’Ossolano Dop, il cui riconoscimento a livello europeo è testimonianza di questa resilienza, permettono di garantire la permanenza delle persone che ci vivono e attrarre i turisti che possono beneficiarne. La Latteria Antigoriana di Crodo si conferma così non solo una cooperativa di successo, ma un vero e proprio punto di riferimento per l’intera Provincia oltre che essere storicamente di Crodo, un simbolo di come tradizione, innovazione e legame col territorio possano creare eccellenza.