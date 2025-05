Il caos giuridico riguardante l’omologazione degli autovelox, in attesa di un decreto da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, potrebbe portare a un drastico calo delle entrate derivanti dalle multe stradali incassate dai comuni. Questo è quanto afferma Codacons.

“Solo nelle venti principali città italiane, le sanzioni emesse tramite autovelox hanno generato, nel 2023 (ultimo dato disponibile), introiti complessivi superiori a 65 milioni di euro. Tuttavia, la sentenza della Cassazione che ha dichiarato illegittimi gli strumenti approvati ma non omologati potrebbe rivelarsi devastante: il 59,4% dei dispositivi fissi installati sulle strade italiane è infatti stato validato prima del 2017, data che segna un confine per l’omologazione e l’uso degli apparecchi, mentre per quelli mobili la percentuale sale al 67,2%.

Questo implica che, solo nelle grandi città, oltre 40 milioni di euro di sanzioni elevate tramite gli autovelox siano a rischio.

Dalle Dolomiti al Salento, molte strade turistiche potrebbero rimanere senza autovelox durante l’estate, se non verrà implementata al più presto una regolamentazione seria riguardante l’omologazione di tali dispositivi. Assoutenti denuncia che alcune strade, molto frequentate dagli automobilisti nei mesi estivi, presentano una consistente presenza di autovelox che generano multe per milioni di euro ogni anno.

Ad esempio, nel Salento, una delle mete estive più ambite dagli italiani, i comuni hanno registrato incassi fino a 23 milioni di euro all’anno tramite le sanzioni imposte dagli autovelox installati sulle strade che collegano i vari paesi della zona: oltre 8,7 milioni di euro in soli 4 comuni nel 2023, con somme pari a 4.770.631 euro per Galatina, 1.830.484 euro per Trepuzzi, 1.240.770 euro per Cavallino e 898.986 euro per il comune di Melpignano. Inoltre, 2,3 milioni di euro derivano da soli 3 comuni (Puglianello, Castelvenere, Torrecuso) ubicati lungo la “temibile” strada statale 372 Telesina, nota per la presenza massiccia di autovelox.

Esiste anche il caso del litorale sud del Lazio, dove è presente la strada statale 213 “Flacca”, i cui diversi autovelox hanno garantito al comune di Terracina nel 2023 incassi per 2.177.914 euro, 506.886 euro per Formia e 365.326 euro per Gaeta. Non va meglio a chi decide di visitare i laghi o le montagne: nelle Dolomiti, il piccolo comune di Colle Santa Lucia (BL), con poco più di 350 abitanti, ha incassato nel triennio 2021-2023 la somma di 1.265.822 euro grazie all’unico autovelox installato sul territorio, equivalenti a 3.616 euro per ciascun residente.

Sul percorso Rovereto–Garda, lungo un tragitto di appena 56 km, sono state segnalate negli scorsi anni circa 15 postazioni di autovelox, mentre nel tratto Bolzano–San Candido (circa 100 km) gli autovelox segnalati superavano il numero di 10. “In assenza di regole certe si rischia il caos sulle strade delle vacanze”, afferma il presidente Gabriele Melluso. “I comuni che utilizzano apparecchi non omologati dovranno disattivarli, altrimenti si troveranno di fronte a una serie di ricorsi da parte degli automobilisti, con conseguenze significative per la sicurezza stradale e per le casse degli enti locali.”

Inoltre, dal prossimo 12 giugno, le amministrazioni locali, con l’entrata in vigore definitiva delle nuove normative approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti lo scorso anno, non potranno più installare autovelox indiscriminatamente, ma dovranno rispettare distanze minime tra ogni postazione e installarli solo dopo il parere dei Prefetti, laddove sussistano i presupposti previsti dalla normativa.