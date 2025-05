Le proiezioni demografiche suggeriscono che, nei prossimi dieci anni, la popolazione in età lavorativa in Italia subirà una diminuzione di 2.908.000 unità, pari a un calo del 7,8%. All’inizio del 2025, questa fascia demografica comprenderà 37,3 milioni di individui, ma secondo la Cgia, si prevede che nel 2035 scenderà a 34,4 milioni a causa del progressivo invecchiamento della popolazione.

Questo fenomeno impatterà tutte le regioni del Paese, e le imprese dovranno affrontare conseguenze miti preoccupanti, in particolare per la difficoltà di reperire giovani lavoratori. Anche il ricorso alla manodopera straniera, secondo la Cgia, non potrà risolvere completamente la situazione. Ne deriva un rallentamento progressivo del PIL e un incremento significativo della spesa previdenziale, sanitaria e assistenziale, con ripercussioni sui conti pubblici.

Il Mezzogiorno potrebbe affrontare meno problemi rispetto al Centronord, in quanto presenta tassi di disoccupazione e inattività elevati, che potrebbero attenuare almeno parzialmente le lacune occupazionali previste, specialmente nei settori agroalimentari e turistico-ricettivi.

Molte piccole aziende saranno costrette a ridurre il personale a causa dell’impossibilità di effettuare assunzioni. Tuttavia, per le medie e grandi imprese, la questione potrebbe risultare meno grave: grazie alla capacità di offrire salari superiori alla media, orari flessibili, benefit e pacchetti di welfare aziendale, i giovani tenderebbero a scegliere realtà più consolidate.

Si prevede un possibile calo del volume d’affari in settori quali il mercato immobiliare, i trasporti, la moda e il settore ricettivo, mentre il settore bancario potrebbe trarre beneficio in seguito ad alcune dinamiche positive. Secondo la Cgia, le contrazioni della popolazione in età lavorativa più significative riguarderanno il Mezzogiorno.

Tra i 3 milioni di persone in meno nella fascia anagrafica tra i 15 e i 64 anni, metà di queste riguarderà le regioni del Sud, in particolare la Sardegna, che subirà un calo del 15,1% (147.697 persone). Seguono la Basilicata (-14,8%, -49.685), la Puglia (-12,7%, -312.807), la Calabria (-12,1%, -139.450) e il Molise (-11,9%, -21.323). Le regioni meno colpite saranno il Trentino A.A. (-3,1%, -21.256), la Lombardia (-2,9%, -189.708) e, infine, l’Emilia Romagna (-2,8%, -79.007).

A livello provinciale, il maggiore calo si verificherà a Nuoro (-17,9%). Seguono la Sud Sardegna (-17,7%), Caltanissetta (-17,6%), Enna (-17,5%) e Potenza (-17,3%). In termini assoluti, la provincia che subirà la perdita più significativa è Napoli (-236.677 persone). Le province meno impattate includono Bologna con -1,4%, Prato (-1,1%) e Parma (-0,6%).