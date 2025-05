Un importante riconoscimento arriva per Poste Italiane (nella foto, il direttore generale Giuseppe Lasco) e la sua piattaforma digitale YellowBox, uno strumento pensato per affiancare le PMI italiane nel loro percorso di ingresso e crescita nel mondo dell’e-commerce. YellowBox si è infatti aggiudicata il premio oro nell’edizione 2025 del Touchpoint Award, nella categoria Identity.

Il Valore Strategico della Brand Identity Riconosciuto

Il Touchpoint Award rappresenta uno dei premi italiani più importanti nell’ambito della comunicazione. La sua peculiarità è mettere sotto i riflettori le eccellenze non solo del design, ma soprattutto della brand identity e del design strategico. L’obiettivo è individuare le iniziative di identità visiva e narrativa che hanno saputo meglio valorizzare i brand non come semplice logo, ma come un vero e proprio asset della strategia di business dell’azienda. I progetti in gara vengono valutati da un parterre di esperti che include protagonisti del marketing, specialisti di graphic design e comunicazione visiva, e tecnici della produzione, garantendo una valutazione completa e autorevole.

Perché YellowBox Ha Conquistato la Giuria

Quest’anno, ciò che ha particolarmente convinto la giuria e ha portato alla vittoria il progetto YellowBox di Poste Italiane è stata l’innovazione del suo format narrativo. La piattaforma riesce a dare voce alle PMI in un modo genuino e originale, andando oltre i formati più tradizionali come il classico blog o magazine aziendale. L’elemento distintivo è rendere le imprese le vere protagoniste di uno storytelling autentico. Questo avviene grazie al racconto vivo e diretto del professionista, dell’artigiano, ovvero dei clienti di Poste Italiane, con un approccio spiccatamente empatico ed emotivo. La forza di questa narrazione è racchiusa nel motto che guida la piattaforma: “Ogni storia è una storia di vita“.

Storie Vere al Centro della Piattaforma

La sostanza di YellowBox si traduce nell’ospitare storie vere di imprenditori, arricchite da approfondimenti su temi attuali e cruciali per le imprese moderne, come la sostenibilità e i trend digitali. Non mancano consigli pratici fondamentali per chi si affaccia o vuole migliorare il proprio approccio all’e-commerce. Con Yellow Box, sia il sito web che i canali social diventano luoghi di narrazione partecipata, dove il contenuto e la relazione con il pubblico si fondono in maniera organica. Le interviste, realizzate con una notevole qualità cinematografica, contribuiscono a rendere ogni imprenditore intervistato un vero catalizzatore di esperienze e, di conseguenza, un ambassador naturale della piattaforma e del valore che offre. Il premio riconosce quindi la capacità di YellowBox di connettersi in profondità con il suo target, valorizzandone le esperienze e fornendo strumenti concreti per la crescita digitale.