È stato confermato lo sciopero nazionale di otto ore, che coinvolgerà il personale ferroviario e gli appaltatori, fissato per martedì 6 maggio, dalle 9 alle 17. Questa azione è stata indetta a causa del “mancato raggiungimento degli accordi per il rinnovo del Ccnl mobilità attività ferroviarie e del contratto aziendale del Gruppo Fs, entrambi scaduti il 31 dicembre 2023″.

Lo hanno comunicato in una nota congiunta le sigle sindacali Filt Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti. “La mobilitazione – spiegano i sindacati – si rende necessaria poiché, nonostante i significativi progressi fatti durante le trattative, non si è ancora trovato un accordo che soddisfi le richieste delle organizzazioni sindacali”.

“Incoraggiamo – continuano le tre sigle sindacali – le parti coinvolte ad attivarsi immediatamente a partire dalle 18 dello stesso 6 maggio, poiché è urgente fornire risposte adeguate in termini di salari, normative e welfare ai circa 100mila lavoratori e lavoratrici coperti dai due contratti. Lo sciopero rappresenta un atto di responsabilità e determinazione per tutelare la dignità del lavoro, la sicurezza e il futuro del settore ferroviario italiano”.

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come indicano Filt Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, “ci ha convocato per lunedì 5 maggio e in quella sede affronteremo, oltre ai temi all’ordine del giorno come sciopero e contratto, anche questioni irrisolte quali le aggressioni al personale e il dumping contrattuale, in quanto diverse imprese ferroviarie si ostinano a non applicare il Ccnl mobilità attività ferroviarie”.