Il governo di Donald Trump ha deciso di esentare i pezzi di ricambio per auto prodotti in Messico dai dazi grazie all’accordo commerciale esistente tra Messico, Canada e Stati Uniti. La notizia è stata annunciata dalla presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, come riportato dalle principali fonti mediatiche del paese latinoamericano.

Durante la sua conferenza stampa quotidiana, Sheinbaum ha dichiarato: “Ieri c’è stata una notizia molto positiva per il Messico. È stata pubblicata dagli Stati Uniti, dalla Cbp (agenzia delle dogane e della protezione delle frontiere degli USA), che evidenzia come i pezzi di ricambio auto prodotti in Messico siano esenti da dazi, una notizia che non ha ricevuto il dovuto riconoscimento a causa della grande mole di informazioni.”

Il ministro dell’Economia, Marcelo Ebrard, ha aggiunto che il documento emesso dal governo degli Stati Uniti fornisce istruzioni dettagliate alle autorità doganali, sottolineando che i ricambi auto messicani non saranno tassati. “Saranno considerati come se fossero prodotti negli Stati Uniti“, ha commentato Ebrard, ammettendo che gli iniziali colloqui con il segretario al commercio statunitense, Howard Lutnick, sono stati piuttosto tesi, ma che hanno ora trovato interessi comuni per entrambe le parti e modi per proseguire nell’avanzamento e nel rafforzamento delle economie del Messico e degli USA attraverso incontri settimanali o, al massimo, ogni quindici giorni.

Questa misura potrebbe avere un impatto significativo sui settori automobilistici di entrambi i paesi, favorendo gli scambi commerciali e incentivando la produzione locale.