L’OPEC+ ha deciso di aumentare ulteriormente la produzione di petrolio a partire da giugno, segnando così un’accelerazione nell’offerta per il secondo mese consecutivo. I principali Paesi membri del gruppo stanno cercando di penalizzare quelli che producono oltre le quote stabilite.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, le principali nazioni, tra cui Arabia Saudita e Russia, hanno deciso di aggiungere 411.000 barili al giorno alla produzione il mese prossimo. Questo incremento segue un aumento simile annunciato il mese scorso, quando l’OPEC+ ha inaspettatamente triplicato il volume di produzione previsto per maggio.

I trader di greggio si erano già preparati per un sostanziale incremento dopo che l’Arabia Saudita aveva comunicato nelle settimane scorse la sua disponibilità ad accettare un periodo prolungato di prezzi bassi per il petrolio. Questa crescita della produzione “consentita” rappresenta un cambiamento netto rispetto alla posizione tradizionale del cartello, che sostiene di voler proteggere i prezzi del petrolio. Questo ha sollevato interrogativi sul futuro del gruppo e ha alimentato speculazioni riguardo a una possibile guerra dei prezzi, come evidenzia Bloomberg.