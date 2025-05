Nel 2025, sono 19 le bandiere verdi conferite da Legambiente che sventolano lungo l’arco alpino, rappresentando realtà che investono con successo nel turismo sostenibile, nell’agricoltura e in progetti socioculturali, utilizzando la sostenibilità ambientale come motore. Piemonte e Friuli-Venezia Giulia si attestano come le regioni con il maggior numero di vessilli verdi, quattro ciascuna, seguite da Lombardia e Veneto, con tre bandiere a testa. Trentino conta due vessilli, mentre Alto Adige, Valle d’Aosta e Liguria ne vantano uno ciascuna.

D’altra parte, sono 9 le bandiere nere, assegnate a progetti che mostrano un approccio poco sostenibile nei confronti della montagna: 8 in Italia e 1 all’estero, in Austria. La regione con il maggior numero di bandiere nere è ancora il Friuli-Venezia Giulia, con 3 vessilli, seguita da Piemonte, Valle d’Aosta, Trentino, Alto Adige e Veneto, tutte con un vessillo nero. La bandiera nera in Austria è stata attribuita all’industria dello sci per “l’accanimento nell’ampliare le aree sciistiche del Tirolo, sfruttando le ultime aree glaciali rimaste nelle Alpi orientali”.

Legambiente premia oggi, nella provincia di Novara, in occasione del ‘IX summit nazionale delle Bandiere Verdi’ a Orta San Giulio, quelle storie che ruotano attorno a tre ambiti chiave: turismo sostenibile, pratiche agricole e forestali, e progetti socioculturali. Queste storie raccontano “la grande rivoluzione in atto lungo l’arco alpino”. Qui, la parola d’ordine non è soltanto far conoscere il territorio e attrarre turisti, ma anche incentivare un ritorno abitativo in queste terre e rafforzare le comunità locali.