Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) continua il suo percorso di valorizzazione delle eccellenze imprenditoriali sul territorio, con un focus particolare sull’adozione di pratiche orientate alla sostenibilità. Nell’ambito del progetto “Crescibusiness Progettiamo Sostenibile in Tour“, un programma specificamente dedicato a supportare e mettere in risalto le aziende artigiane, del commercio, del turismo e della ristorazione, la Banca ha premiato sei aziende della provincia di Varese. Queste realtà si sono distinte per avere adottato con successo criteri ESG (Environmental, Social, Governance) nella loro attività quotidiana.

I Criteri ESG che Fanno la Differenza

L’identificazione di queste sei aziende varesine, selezionate tra un totale di 120 considerate in tutta Italia, è avvenuta sulla base di specifici tratti distintivi legati all’impegno verso la sostenibilità. Tra i criteri valutati figurano la riduzione dei rifiuti e dell’utilizzo delle risorse naturali, l’attenzione alla quota di presenza femminile tra i dipendenti, le ore di formazione dedicate al personale, la soddisfazione dei clienti e la capacità di valorizzare le eccellenze del territorio in cui operano. Una delegazione della Banca, guidata dal Direttore Regionale Lombardia Nord, Daniele Pastore, ha incontrato i rappresentanti delle aziende premiate, conferendo loro una targa di merito come riconoscimento del loro impegno.

Le Aziende Eccellenti del Territorio Varesino

Le sei realtà premiate rappresentano settori diversi del tessuto economico varesino e sono state scelte per le loro pratiche virtuose:

LG PLAST Srl (Busto Arsizio): Questa azienda, specializzata nella produzione di imballaggi in plastica , si è distinta per l’uso predominante di polietilene riciclato e riciclabile all’infinito , mostrando un forte impegno nell’economia circolare.

(Busto Arsizio): Questa azienda, specializzata nella , si è distinta per l’uso predominante di , mostrando un forte impegno nell’economia circolare. Castelli sas di Castelli Giovanni e C. (Cassano Magnago): Società che gestisce negozi alimentari , premiata per l’ elevata diversificazione delle attività e l’attenzione a un modello di business resiliente.

(Cassano Magnago): Società che gestisce , premiata per l’ e l’attenzione a un modello di business resiliente. Molino del Torchio (Cuasso al Piano): Un ristorante tipico con oltre vent’anni di storia, situato in un suggestivo antico mulino ad acqua di fine ‘800 . È stato premiato per la sua rigorosa attenzione alla qualità dei prodotti , tutelando la biodiversità e supportando attivamente i produttori locali .

(Cuasso al Piano): Un con oltre vent’anni di storia, situato in un suggestivo . È stato premiato per la sua rigorosa , tutelando la e supportando attivamente i . CUCIRINITALIA di M. Italia (Arsago Seprio): Un’ azienda familiare specializzata nella preparazione e filatura di fibre tessili . Il premio riconosce la sua tradizione artigianale unita a una costante attenzione verso l’innovazione .

(Arsago Seprio): Un’ specializzata nella . Il premio riconosce la sua unita a una costante . artINGEGNERIA Srl (Gallarate): Una boutique ingegneristica giovane e dinamica che ha ricevuto il riconoscimento per il suo contributo attivo alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili .

(Gallarate): Una che ha ricevuto il riconoscimento per il suo contributo attivo alla . 3B sas (Gallarate): Azienda specializzata nel commercio e intermediazione di rifiuti, premiata per il suo ruolo nel supportare altre aziende nella loro gestione sostenibile dei materiali di scarto.

Il Commento di Intesa Sanpaolo

Daniele Pastore, Direttore Regionale Lombardia Nord di Intesa Sanpaolo, ha commentato l’importanza di queste realtà: «Le storie aziendali premiate a Varese e provincia sono esempi virtuosi di un’imprenditoria che ha saputo adottare soluzioni concrete per migliorare il proprio profilo di sostenibilità, aprendosi a nuovi mercati e opportunità. Processi che incoraggiamo e supportiamo in tutte le imprese, che siano PMI, startup o piccole aziende a gestione individuale e familiare, facendo rete con tutti gli attori economici. Abbiamo contribuito nei territori in cui opera la nostra Direzione Regionale con oltre 2 miliardi di credito erogato lo scorso anno a famiglie e imprese dei. Per tutto il 2025 abbiamo, inoltre, azzerato le commissioni da micropagamenti POS fino a 10 euro, una misura di grande attenzione che risponde alle esigenze delle realtà commerciali più piccole».

Supporto e Opportunità per i Vincitori

Grazie alla collaborazione con partner di prestigio quali Gruppo Cerved, Intrum, Regalgrid e Monitor Deloitte, alle aziende vincitrici è stata offerta un’importante opportunità: l’inserimento in un percorso di visibilità e sviluppo nei tre ambiti ESG. Avranno inoltre la possibilità di beneficiare di prodotti dedicati, come gli S-Loan Progetti Green, specificamente pensati per pianificare e realizzare investimenti in sostenibilità, potendo contare anche sul supporto del Fondo di Garanzia.

Crescibusiness: La Sostenibilità Passa dai Territori

Questo programma di valorizzazione unisce la spinta verso la transizione sostenibile alla storica vicinanza del Gruppo ai territori e al tessuto imprenditoriale locale. L’iniziativa rientra nel piano nazionale Crescibusiness, avviato da Intesa Sanpaolo nel 2022. Questo piano ambizioso ha messo a disposizione un plafond di 5 miliardi di euro di nuovo credito specifically destinato a progetti di digitalizzazione, sostenibilità e sviluppo delle imprese italiane.