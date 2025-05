“Esiste un problema di scarsa informazione. Fino ad ora, televisioni e giornali non hanno fornito le informazioni necessarie, molte persone non sono a conoscenza del fatto che ci sia un referendum”, ha dichiarato il segretario della Cgil, Maurizio Landini, mentre parlava con i giornalisti al mercato di piazzale Don Baroni a Lucca. Questa è stata la prima tappa in Toscana oggi, per invitare a votare Sì ai cinque referendum su lavoro e cittadinanza che si svolgeranno l’8 e il 9 giugno. “È fondamentale essere qui e parlare per ricostruire una partecipazione attiva nella democrazia”.

“Siamo già in prossimità del referendum, le firme sono già state raccolte, ora è il momento di andare a votare”, ha aggiunto Maurizio Landini. “Chi si reca alle urne vota per migliorare i diritti delle persone e innanzitutto per sé stesso, per ottenere maggiore protezione contro i licenziamenti, per evitare di essere precario e per garantire la propria sicurezza sul lavoro”.

“Non si tratta di un voto che delega qualcuno a rappresentarti, ma di un voto che consente a te, cittadino, di decidere autonomamente. Questo è il potere di un referendum”, ha spiegato, e “come Cgil – ha concluso – desideriamo riattivare un processo democratico. Vogliamo che anche coloro che pensano che votare non sia più utile, comprendano che in questo caso il loro voto è essenziale e che il loro voto conta”.