Il marchio del Biscione continua a mostrare un trend di crescita notevole nel mercato automobilistico. Alfa Romeo ha chiuso un mese di aprile che si preannuncia estremamente positivo, confermando lo slancio già osservato nei periodi precedenti.

Numeri Brillanti e Miglior Aprile dal 2020

Con 3.273 immatricolazioni, infatti, il brand ha registrato un incremento del 43% rispetto allo stesso mese del 2024. Questo risultato ha permesso ad Alfa Romeo di conquistare una quota di mercato del 2,4% ad aprile, in crescita di 0,7 punti percentuali rispetto all’anno scorso. Si tratta di un dato particolarmente significativo, che rappresenta il miglior risultato mensile per il marchio dall’aprile 2020.

La Junior Guida la Carica, la Tonale Conferma il Suo Ruolo

A trainare in modo determinante questa performance eccezionale è la nuova Alfa Romeo Junior, la compatta sportiva che ha rapidamente conquistato il mercato. Grazie alla sua doppia offerta ibrida ed elettrica e al suo stile distintivo, la Junior ha totalizzato 1.775 immatricolazioni ad aprile, rappresentando oltre la metà dei volumi complessivi del marchio nel mese. Questo la conferma come il modello del Biscione più venduto e quello con la gamma più completa del segmento B-SUV Premium, forte anche della recente introduzione della versione Ibrida Q4, destinata ad accrescerne ulteriormente il successo.

Accanto alla Junior, continuano gli ottimi risultati commerciali di Alfa Romeo Tonale. Con 1.147 unità immatricolate ad aprile, il C-SUV si conferma tra i pilastri dell’offerta del brand. Proprio la Tonale, modello che ha segnato l’ingresso di Alfa Romeo nell’era dell’elettrificazione, ha recentemente superato un traguardo simbolico importante: le 100.000 unità prodotte nello stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco, simbolo dell’eccellenza manifatturiera italiana. In qualità di ambasciatrice globale del marchio, del resto, la Tonale unisce stile italiano, tecnologia d’avanguardia e sportività in una proposta apprezzata in tutto il mondo.

Lo Slancio si Conferma nel Cumulato Annuo

La crescita di Alfa Romeo non si limita al singolo mese di aprile, ma si conferma anche nel cumulato annuo. Nei primi quattro mesi del 2025, il marchio totalizza 11.794 immatricolazioni, registrando una solida crescita del 33% rispetto allo stesso periodo del 2024. Anche la quota di mercato nei primi quattro mesi è in aumento, attestandosi al 2,0%, con un incremento di 0,5 punti percentuali.

I Fattori Chiave Dietro il Successo

Questi risultati brillanti confermano la solidità della strategia Alfa Romeo, che si basa su diversi elementi chiave: una gamma rinnovata e competitiva, la valorizzazione del know-how italiano nel design e nell’ingegneria, e la capacità di interpretare le esigenze della mobilità contemporanea (come l’elettrificazione) senza rinunciare al proprio DNA sportivo e alle prestazioni che da sempre contraddistinguono il marchio. Un mix che sta evidentemente riscuotendo il favore del mercato.