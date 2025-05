Nel 2024, circa una persona su quattro in Italia ha vissuto una situazione di rischio di povertà e deprivazione, con un impatto maggiore sulle donne. Questo stato è descritto da Eurostat come rischio di ‘grave deprivazione’, definibile, ad esempio, nell’impossibilità di permettersi quotidianamente un pasto completo.

Il l’istituto statistico europeo aggiorna regolarmente queste valutazioni, evidenziando che la media europea è leggermente inferiore rispetto a quella italiana: nel 2024, 93,3 milioni di persone nell’UE si trovavano a rischio di povertà o esclusione sociale, corrispondente al 21% della popolazione europea. Inoltre, il rischio di povertà e esclusione sociale nell’Unione è maggiore per le donne (21,9%) rispetto agli uomini (20%).

Un fattore determinante per tale rischio è lo status lavorativo: il tasso di rischio di povertà o esclusione sociale varia significativamente, con un 10,9% per chi è occupato e un allarmante 66,6% per i disoccupati.

Anche la composizione familiare incide sul rischio. Infatti, oltre un quinto (21,9%) della popolazione dell’UE, che vive in famiglie con figli a carico, era in situazione di rischio di povertà.