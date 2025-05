Una storia di passione e crescita nel cuore dell’Arizona. Keeling Schaefer Vineyards, la 6ª più antica Farm Winery con licenza operativa nello stato, continua a espandere la sua impronta nell’industria vinicola dell’Arizona. Quello che era iniziato in modo modesto nel 2000 come un progetto di pensionamento di Rod Keeling e Jan Schaefer, originari di Tempe, si è trasformato in una realtà vitivinicola di rilievo.

La Crescita del Vigneto e il Restauro Storico

Il vigneto stesso è passato da soli 18 a 90 acri nella zona di Pearce, a circa 10 miglia a sud del suggestivo Chirichaua National Monument. L’espansione non si è limitata ai campi. Nel 2010, Jan e Rod hanno restaurato lo storico edificio del 1917 della Willcox Bank and Trust, che è stato inaugurato come il primo retail tasting room su Railroad Avenue nel centro di Willcox. Un vero e proprio gioiello architettonico che funge da vetrina per i loro vini.

Vini Premiati e Riconosciuti Oltre Confine

La produzione vinicola ha seguito un percorso di crescita altrettanto impressionante. Partendo con il primo vino commerciale nel 2005, limitato a 250 casse e con protagonisti Syrah e Grenache, il portafoglio vini di Keeling Schaefer si è ampliato fino a raggiungere oggi una produzione annuale di 3500 casse e oltre 20 vini diversi, che includono anche i marchi Coatimundi Cellars e Kokopelli brands. La qualità dei loro vini è stata riconosciuta a livello nazionale già nel 2008, quando il Wall Street Journal selezionò il loro 2006 Three Sisters Syrah come il “Presidential Taste Off Best Red“. A questo sono seguiti altri massimi riconoscimenti da riviste prestigiose come Wine Spectator e Tastings.com per i vini dell’Arizona. Oggi, i vini di Keeling Schaefer sono distribuiti in oltre 150 punti vendita in tutto lo stato dell’Arizona.

L’Espansione e la Filosofia “Naturale” in Vigna

Il percorso di sviluppo continua senza sosta. Nel 2023, l’azienda ha avviato un’espansione pluriennale del vigneto che ha portato all’aggiunta di nuove varietà e all’aumento della produzione. Alle piantagioni originali di Syrah, Grenache, Mourvedre, Petite Sirah, Viognier e Picpoul Blanc, si sono aggiunte Grenache Blanc, Durif, Roussanne e Cabernet Sauvignon, ampliando ulteriormente il potenziale produttivo e la diversità del portafoglio. Oltre alla crescita fisica, un elemento chiave della loro filosofia è il continuo miglioramento delle pratiche in vigna.

Rod Keeling riflette su questo impegno: “Mentre entriamo nel nostro 26° anno, vorremmo pensare di continuare a imparare e migliorare il nostro vino e i nostri vigneti. Uno dei nostri sviluppi più importanti è stata l’evoluzione delle nostre pratiche viticole nei vigneti. Il nostro obiettivo è diventare migliori custodi della terra e del suolo di cui siamo responsabili e migliorare la qualità del nostro vino attraverso un approccio più naturale alla coltivazione dell’uva.”

L’attenzione alla terra e a un approccio più naturale alla coltivazione riflette una visione a lungo termine che mira non solo alla qualità del vino, ma anche alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente, elementi sempre più centrali nel mondo del vino contemporaneo. Keeling Schaefer Vineyards dimostra come passione, visione e impegno possano portare a risultati di eccellenza, contribuendo in modo significativo alla reputazione vinicola dell’Arizona.