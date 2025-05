Il settore automobilistico italiano mostra, ad aprile, piccoli segnali di recupero. Secondo i dati diffusi dal ministero dei Trasporti, le immatricolazioni nel corso del mese hanno raggiunto quota 139.084 unità. Questo dato rappresenta una crescita del 2,7% rispetto alle 135.415 unità registrate nello stesso mese del 2024.

I Numeri Complessivi del Primo Quadrimestre

L’incremento registrato ad aprile contribuisce a migliorare il bilancio dall’inizio dell’anno. Come sottolineato da Unrae, l’associazione delle case automobilistiche estere, il risultato del mese scorso ha permesso di ridurre la flessione del primo quadrimestre dell’anno, portandola a un contenuto -0,6% rispetto al 2024. Tra gennaio e aprile di quest’anno sono state complessivamente 583.038 le immatricolazioni, contro le 586.735 registrate nello stesso periodo dello scorso anno. Nonostante questa parziale ripresa che quasi annulla il segno meno sull’anno corrente, il confronto con il 2019 – anno pre-pandemia e pre-crisi – evidenzia ancora un gap significativo, pari al 18,2%, segno che il mercato non ha ancora ritrovato i volumi degli anni passati.

La Transizione Elettrica a Ritmo Contenuto

Parallelamente all’andamento generale del mercato, si osserva la progressione, ancora a un ritmo contenuto, della transizione verso l’elettrico. Ad aprile, le vetture a zero emissioni (BEV) hanno rappresentato il 4,8% della quota di mercato. Questo valore segna un calo rispetto al 5,4% di marzo 2025, ma è in crescita se confrontato con il 2,3% di aprile 2024, mese nel quale il mercato delle elettriche pure era stato fortemente influenzato dall’attesa per i nuovi incentivi statali, che ne aveva frenato l’acquisto. Le ibride plug-in (PHEV) mostrano invece un trend più costante di crescita, raggiungendo ad aprile una quota del 5,7%, in miglioramento sia sul mese precedente (4,5%) sia sull’aprile 2024 (3,3%). Complessivamente, la quota delle ECV (veicoli elettrificati, somma di BEV e PHEV) si attesta ad aprile al 10,5% del mercato totale.

Luci e Ombre nel Panorama Attuale

I dati di aprile disegnano dunque un mercato che cerca di rialzare la testa, riuscendo quasi ad annullare la leggera flessione accumulata nei primi mesi dell’anno. La crescita, seppur modesta (+2,7% sul 2024), è un segnale incoraggiante, ma la distanza dai livelli pre-crisi (-18,2% vs 2019) rimane un elemento di preoccupazione per gli operatori del settore. La transizione ecologica procede, ma con velocità differenti tra le diverse tecnologie elettrificate, con le BEV che mostrano una certa volatilità mensile, forse ancora legata alle dinamiche degli incentivi.