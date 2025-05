Un passo fondamentale è stato compiuto nel processo che potrebbe portare all’integrazione tra due realtà significative del panorama bancario italiano. Banca Ifis S.p.A. (nella foto, il presidente Ernesto Fürstenberg Fassio) ha infatti ricevuto tutte le autorizzazioni necessarie da parte della Banca d’Italia per procedere con l’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria (l’“Offerta”) sulle azioni ordinarie di illimity Bank S.p.A.

I Dettagli delle Autorizzazioni Ricevute

Questo via libera da parte della Banca d’Italia giunge dopo aver già ottenuto l’autorizzazione dalla Banca Centrale Europea (BCE) per il controllo diretto su illimity, ricevuta lo scorso 28 aprile 2025. Le autorizzazioni specifiche rilasciate dalla Banca d’Italia in data odierna coprono diversi aspetti cruciali dell’operazione:

L’autorizzazione all’ acquisizione indiretta di una partecipazione di controllo in illimity SGR S.p.A. e all’ acquisto di una partecipazione qualificata in Hype S.p.A. .

di una in e all’ in . L’autorizzazione relativa all’acquisizione della partecipazione in illimity con un corrispettivo superiore al 10% dei fondi propri su base consolidata del Gruppo Banca Ifis . Questo passaggio è tecnicamente cruciale per un’operazione di queste dimensioni relative al capitale dell’acquirente.

con un su base consolidata del . Questo passaggio è tecnicamente cruciale per un’operazione di queste dimensioni relative al capitale dell’acquirente. Il provvedimento che accerta che le modifiche statutarie di Banca Ifis, rese necessarie dall’aumento del capitale sociale al servizio dell’Offerta (l’“Aumento di Capitale”), non contrastano con la sana e prudente gestione della banca.

Una Tappa Cruciale per l’Offerta

Oltre a ciò, la Banca d’Italia ha anche confermato la computabilità delle nuove azioni emesse nell’ambito dell’Aumento di Capitale quale capitale primario di classe 1. Quest’ultimo è la componente di capitale di più alta qualità per una banca, essenziale per garantire la sua solidità e conformità alle normative di vigilanza.

A seguito del rilascio di tutti questi provvedimenti da parte delle autorità competenti, Banca Ifis sottolinea come siano state ottenute tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa di vigilanza bancaria e finanziaria in relazione all’Offerta.

Prossimi Passi: L’Attesa per CONSOB

Alla luce di quanto ricevuto, Banca Ifis comunica formalmente che la condizione di efficacia dell’Offerta, specificata in uno dei punti chiave della comunicazione iniziale dell’Offerente, deve ritenersi avverata. Questo significa che è stato superato uno degli ostacoli normativi principali affinché l’Offerta possa diventare effettiva.

Si ricorda, di conseguenza, che l’approvazione del documento di offerta da parte di CONSOB avverrà entro cinque giorni dalla comunicazione di queste autorizzazioni, come previsto dalla normativa vigente (articolo 102, comma 4, del TUF). Il documento di offerta era già stato depositato presso CONSOB lo scorso 27 gennaio 2025.

Per ogni ulteriore informazione dettagliata in merito all’Offerta – in attesa della pubblicazione del documento di offerta approvato – si rinvia alla Comunicazione dell’Offerente diffusa al mercato l’8 gennaio 2025 e pubblicata sul sito internet di Banca Ifis.