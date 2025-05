Un giro di vite significativo arriva dall’Europa nei confronti di TikTok, il popolarissimo social network di video brevi di proprietà del gruppo cinese ByteDance. Oggi, il garante per la protezione dei dati irlandese, noto come DPC (Data Protection Commission), ha inflitto a TikTok una maxi sanzione da 530 milioni di euro. L’accusa è pesante e riguarda la violazione del regolamento europeo per la protezione dei dati personali (Gdpr).

L’Accusa dei Regolatori Europei

Al centro della questione c’è il trasferimento dei dati degli utenti europei iscritti alla piattaforma verso la Cina. Le regole europee, in particolare il Gdpr, impongono che qualsiasi trasferimento di dati personali al di fuori dell’Unione Europea debba garantire un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello assicurato all’interno dei confini dell’Ue. Secondo la nota diffusa dal regolatore irlandese, TikTok avrebbe fallito in questo compito.

La decisione della DPC non si limita alla sanzione economica. Include anche l’ordine per TikTok di adeguare il proprio trattamento dei dati entro i prossimi 6 mesi. In caso di mancato rispetto di questa disposizione, l’azienda dovrà conformarsi a “un ordine di sospensione dei trasferimenti di dati verso la Cina“.

Entrando nel dettaglio, la sanzione è divisa in due parti. 45 milioni di euro sono stati inflitti per la mancanza di trasparenza nella policy sulla privacy tra il 2020 e il 2022. In quel periodo, TikTok non avrebbe dichiarato correttamente che le informazioni raccolte in Europa venivano inviate al quartier generale in Cina. La policy è stata cambiata nel 2022 per conformarsi alle leggi, ma il ritardo di due anni è costato caro. L’accusa più grave, che rappresenta la maggior parte della multa (485 milioni di euro), si riferisce proprio al trasferimento illegale dei dati degli europei in Cina. Questa sanzione è la terza più alta mai imposta dall’Ue per violazione del Gdpr.

Perché i Dati in Cina Fanno Paura all’UE

Il sospetto che il personale in Cina potesse avere accesso ai dati degli utenti europei esiste da tempo. La stessa TikTok ha ammesso in passato che in circostanze specifiche questo accesso è consentito, ad esempio per il funzionamento della piattaforma. Ma la conservazione dei dati su server localizzati in Cina solleva una questione legale fondamentale per l’UE: su quei server e sui dati che contengono vige la legge cinese. Di conseguenza, il governo di Pechino potrebbe potenzialmente avere accesso a tali dati.

Graham Doyle, vice commissario della Data Protection Commission irlandese, ha chiarito questo punto: “I trasferimenti di dati personali da parte di TikTok verso la Cina hanno violato il Gdpr, in quanto TikTok non è riuscita a verificare, garantire e dimostrare che i dati personali degli utenti dello Spazio economico europeo, a cui il personale in Cina accedeva da remoto, ricevessero un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello garantito nell’Ue”. Prosegue Doyle: “La società di video brevi non ha affrontato la questione del potenziale accesso da parte delle autorità cinesi ai dati personali degli utenti dello Spazio economico europeo ai sensi delle leggi cinesi antiterrorismo, controspionaggio e di altro tipo, individuate da TikTok come sostanzialmente divergenti dagli standard dell’Ue”.

La Difesa Vigorosa di TikTok

Di fronte a questa decisione, TikTok ha annunciato che farà ricorso integrale. In un aggiornamento sul proprio blog aziendale, il social network contesta la decisione, affermando che essa “non prende in considerazione il Progetto Clover, la nostra iniziativa leader nel settore della sicurezza dei dati, del valore di 12 miliardi di euro, che include alcune delle protezioni dei dati più rigorose al mondo. Si concentra invece su un periodo specifico di anni fa, precedente all’implementazione di Clover nel 2023 senza tenere conto delle misure di sicurezza attualmente in vigore”.

Christine Grahn, responsabile delle politiche pubbliche e delle relazioni governative di TikTok, rincara la dose: “Oltre al fatto che la Dpc ha omesso in modo sostanziale di considerare le ampie misure di tutela implementate nell’ambito del Progetto Clover, siamo delusi per essere stati gli unici destinatari del provvedimento nonostante operiamo rispettando lo stesso meccanismo legale utilizzato da migliaia di altre aziende che offrono servizi in Europa”.

TikTok sottolinea inoltre la sua importanza nell’ecosistema europeo: “Con 175 milioni di utenti in tutta Europa, oltre 6.000 dipendenti e una piattaforma che ha aiutato le piccole imprese a contribuire con 4,8 miliardi di euro al Pil e oltre 51.000 posti di lavoro, TikTok è profondamente integrata nell’economia europea”. L’azienda ribadisce con forza: “la stessa Dpc ha riportato nel suo rapporto ciò che TikTok ha sempre affermato: non ha mai ricevuto richieste di dati di utenti europei da parte delle autorità cinesi e non ha mai fornito loro dati di utenti europei”. La società contesta anche l’affermazione della Commissione irlandese di non aver effettuato le valutazioni necessarie, sostenendo di aver condotto “valutazioni dettagliate con la consulenza di studi legali ed esperti esterni”.

Un elemento emerso è la scoperta, riportata da TikTok alla Commissione lo scorso febbraio, che alcuni dati di utenti europei erano effettivamente stati conservati su server su suolo cinese. TikTok inquadra questo evento come una prova che il suo Progetto Clover stia funzionando e proteggendo i dati, poiché il problema è stato rilevato proattivamente grazie al sistema di monitoraggio, i dati sono stati eliminati, i sistemi corretti e la DPC informata senza ritardi.

Il Futuro dei Dati Europei

Nonostante le rassicurazioni di TikTok che i dati dai server cinesi siano stati cancellati, i regolatori europei mantengono alta l’attenzione. La Commissione irlandese ha dichiarato: “Stiamo valutando quali ulteriori azioni normative possano essere necessarie, in consultazione con le nostre pari autorità di protezione dei dati dell’Ue”. Lato TikTok, Christine Grahn conclude riaffermando la posizione dell’azienda: “Non abbiamo mai ricevuto una richiesta per dati di utenti europei dalle autorità cinesi”. La battaglia legale e regolatoria sui dati di TikTok in Europa è appena entrata in una fase cruciale.