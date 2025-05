Numerose famiglie si trovano ad affrontare indebitamenti per mantenere il medesimo tenore di vita. Altre ancora si indebitano per sostenere un’immagine sociale, in particolare sui social media: è emerso il fenomeno noto come ‘effetto Instagram’, che spinge gli individui a mettere in mostra viaggi e esperienze. Sebbene i prestiti e i mutui rivestano un’importanza significativa, è fondamentale riflettere attentamente prima di richiederli e consultare esperti del settore bancario. È necessario prestare attenzione, senza però demonizzare il credito e gli acquisti rateali: il benessere percepito al presente potrebbe trasformarsi in un fardello in futuro, a causa dei potenziali rischi legati al sovraindebitamento.

Sileoni ha dichiarato questo durante una trasmissione di Mattino Cinque News su Canale 5, per illustrare l’aumento delle richieste di prestiti finalizzate a coprire le spese per le vacanze.

Secondo le analisi dell’ufficio studi della Fabi, il totale dei finanziamenti erogati dalle banche alle famiglie ammonta a 662 miliardi di euro: di questi, 427 miliardi riguardano mutui, 121 miliardi un credito al consumo (acquisti a rate) e 114 miliardi prestiti personali per spese impreviste, salute, viaggi e vacanze. I tassi d’interesse sui prestiti al consumo e su altri finanziamenti personali si attestano mediamente sull’8%, in calo dopo l’ultima riduzione del costo del denaro da parte della BCE, che potrebbe portarlo a circa il 7,5%.