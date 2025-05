Una notizia inattesa ha turbato la scena economica globale e, in particolare, quella statunitense. Nel primo trimestre di quest’anno, l’economia a stelle e strisce ha registrato una battuta d’arresto significativa, segnando la sua prima contrazione dal 2022. Un dato che interrompe un periodo di crescita e solleva interrogativi sul futuro prossimo.

Il dato sul Prodotto Interno Lordo (PIL) ha infatti sorpreso gli analisti, attestandosi su un calo dello 0,3%. Una cifra che, sebbene non drammatica in valore assoluto, rappresenta un segnale di allarme e una rottura rispetto al trend recente.

Questa frenata è arrivata come una doccia fredda, non solo per i mercati finanziari che hanno reagito negativamente, ma soprattutto per l’amministrazione in carica alla Casa Bianca. L’eco del dato si è fatta sentire immediatamente anche sul fronte politico. L’ex Presidente Donald Trump, commentando l’accaduto, non ha esitato a puntare il dito, dichiarando sulla sua piattaforma social Truth: “E’ l’eredità di Joe Biden, nulla a che fare con le tariffe“.

Ma quali sono le cause profonde di questo inatteso passo indietro? L’analisi degli esperti aiuta a dipanare la complessità dei fattori in gioco.

Il Ruolo Chiave delle Importazioni

Come spiega Filippo Casagrande, head of investments di Generali Investments, la diminuzione del PIL nel primo trimestre “ha riflesso principalmente un aumento delle importazioni e una diminuzione della spesa pubblica“. È l’incremento delle importazioni, in particolare, ad aver avuto un impatto determinante. Essendo le importazioni una sottrazione nel calcolo del PIL (rappresentano spesa per beni e servizi prodotti altrove), un loro aumento massiccio incide negativamente sul dato finale.

L’analista sottolinea che questo aumento è stato “particolarmente significativo, registrando un balzo del 41,3%“. Un’impennata trainata – continua Casagrande – da beni di consumo specifici, come prodotti farmaceutici, medicinali e vitamine, ma anche da beni strumentali essenziali come computer e componenti. Questa corsa all’acquisto di beni dall’estero è stata in parte interpretata come una mossa preventiva da parte degli importatori, volta ad anticipare l’implementazione di dazi che erano stati annunciati in passato.

Il Freno dalla Spesa Statale

Accanto all’effetto “import” si è aggiunta la contrazione della spesa da parte del settore pubblico. La spesa federale, in particolare, ha registrato il suo calo più netto dal primo trimestre 2022, con una diminuzione del 5,1%. Più in generale, la spesa sostenuta dallo Stato nel suo complesso ha mostrato una tendenza alla diminuzione, contribuendo anch’essa al risultato negativo del PIL.

È dunque la combinazione di questi elementi – un boom di importazioni, dovuto in parte a fattori contingenti e strategici legati a timori sui dazi, e una riduzione della spesa pubblica – ad aver portato l’economia americana a segnare il passo in questo primo scorcio d’anno. Un dato che alimenta le discussioni e i timori legati alla possibilità di una futura recessione.