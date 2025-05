Il futuro del pane sulle nostre tavole e dell’alimentazione globale continua a essere sotto stretta osservazione. Dalle ultime proiezioni della FAO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura, emerge un quadro complesso per il mercato dei cereali, fatto di segnali contrastanti che meritano un’analisi attenta.

Produzione di Grano: Tra Record Regionali e Siccità

Le nuove previsioni della FAO per la produzione di grano nel 2025 si attestano su un dato importante: 795 milioni di tonnellate. Questa cifra è in linea con quella dell’anno precedente, suggerendo una stabilità complessiva, ma la situazione geografica presenta forti differenze. Le prospettive indicano una produzione record in Asia, trainata in particolare da India e Pakistan, dove le condizioni di crescita sono favorevoli. Migliorano anche le previsioni nell’Europa meridionale e in Nord Africa. Stabile la situazione produttiva in Canada e nella Federazione Russa. Tuttavia, la bilancia delle prospettive è appesantita dalle scarse precipitazioni nell’Europa settentrionale e nel Vicino Oriente, e dalle preoccupazioni per la siccità negli Stati Uniti d’America.

Cereali Secondari e Riso: Tendenze Diverse

Guardando agli altri cereali, la situazione varia. La raccolta dei cereali secondari del 2025 è appena iniziata nell’emisfero australe, con previsioni di aumento per la produzione di mais in Brasile e Sudafrica. Nell’emisfero settentrionale, le prime indicazioni per le seminagioni di cereali secondari negli Stati Uniti d’America mostrano un’espansione prevista del 5%.

Nel frattempo, la FAO ha rivisto leggermente al ribasso la stima per la produzione cerealicola globale nel 2024, portandola a 4.848 milioni di tonnellate. Nonostante questo, c’è una notizia molto positiva per un altro alimento base fondamentale: la produzione globale di riso nel 2024/25 aumenterà probabilmente dell’1,5%, raggiungendo il livello record di 543,6 milioni di tonnellate.

Consumi in Aumento e Scorte in Calo (ma con un Cuscinetto)

Le previsioni della FAO per il consumo mondiale di cereali nel 2024/25 sono in crescita, stimate a 2.870 milioni di tonnellate, con un aumento dell’1,0% rispetto alla stagione precedente. Questo incremento è spinto in gran parte dalle aspettative di un maggiore utilizzo di mais per l’alimentazione animale in Cina e nella Federazione Russa, oltre all’aumento del consumo di riso in diversi paesi africani.

A fronte di un consumo in crescita, si prevede che le scorte mondiali di cereali diminuiranno dell’1,9%, attestandosi a 868,2 milioni di tonnellate entro la fine della stagione 2025. Questo calo porta a un leggero ribasso anche delle previsioni della FAO per il rapporto tra scorte cerealicole e consumo nel 2024/25, che scende al 29,9%. Sebbene in diminuzione, questo rapporto è ancora considerato dall’Organizzazione in una confortevole zona cuscinetto, suggerendo che, nonostante il calo, non ci siano nell’immediato timori di carenze generalizzate.

Il Commercio Cerealicolo Rallenta (tranne per il Riso)

Un segnale contrastante emerge dal commercio mondiale di cereali. La FAO ha leggermente ridotto le sue previsioni per il 2024/25 a 478,6 milioni di tonnellate. Questo dato segnerebbe una contrazione del 6,8% rispetto alla stagione precedente e rappresenterebbe il livello più basso dal 2019/20. La previsione è di una contrazione ancora più rapida per il commercio globale di cereali secondari, dovuta principalmente a una minore domanda cinese e a minori forniture esportabili di mais dal Brasile. In controtendenza, il commercio internazionale di riso è ora previsto in aumento dell’1,2%, raggiungendo un nuovo massimo storico di 60,4 milioni di tonnellate.

Il report della FAO dipinge quindi un quadro sfaccettato del mercato cerealicolo globale, con una produzione di grano stabile ma regionalmente eterogenea, un boom previsto per il riso, consumi in leggera crescita e scorte sufficienti. La vera novità, e potenziale elemento di tensione, è il rallentamento significativo del commercio internazionale per la maggior parte dei cereali, influenzato da dinamiche specifiche di domanda e offerta nei mercati chiave.