Microsoft Corp. ha annunciato risultati finanziari eccezionali per il trimestre conclusosi il 31 marzo 2025, segnando una crescita robusta rispetto al corrispondente periodo dell’anno fiscale precedente. Le cifre evidenziano la potenza delle divisioni cloud e intelligenza artificiale come motori di espansione.

I Numeri Chiave del Trimestre

Nel periodo in esame, i ricavi totali hanno raggiunto i 70,1 miliardi di dollari, in aumento del 13% (e del 15% a valuta costante). Il reddito operativo si è attestato a 32,0 miliardi di dollari, registrando un incremento del 16% (19% a valuta costante). L’utile netto ha toccato i 25,8 miliardi di dollari, crescendo del 18% (19% a valuta costante). Infine, l’utile per azione diluito è stato di 3,46 dollari, anch’esso in aumento del 18% (19% a valuta costante). Questi dati confermano un trend di solida performance per il colosso di Redmond.

La Visione dei Vertici Aziendali

Commentando i risultati, Satya Nadella, nella foto, chairman e chief executive officer di Microsoft, ha dichiarato: “Cloud e AI sono gli input essenziali affinché ogni azienda possa espandere l’output, ridurre i costi e accelerare la crescita. Dall’infrastruttura e dalle piattaforme AI alle app, stiamo innovando su tutta la pila per offrire ai nostri clienti”.

Amy Hood, executive vice president e chief financial officer di Microsoft, ha aggiunto: “Abbiamo ottenuto un trimestre forte con ricavi di Microsoft Cloud pari a 42,4 miliardi di dollari, in crescita del 20% (22% a valuta costante) anno su anno, guidati dalla continua domanda per le nostre offerte differenziate”. Le sue parole sottolineano il ruolo centrale del cloud nell’economia aziendale.

Performance dei Segmenti di Business

Analizzando i diversi settori, i ricavi nel segmento Productivity and Business Processes sono stati di 29,9 miliardi di dollari, con un incremento del 10% (13% a valuta costante). In particolare:

I ricavi di Microsoft 365 Commercial (prodotti e servizi cloud) sono aumentati dell’ 11% (14% a valuta costante), spinti dalla crescita del cloud commerciale (+12%, +15% a valuta costante).

(prodotti e servizi cloud) sono aumentati dell’ (14% a valuta costante), spinti dalla crescita del cloud commerciale (+12%, +15% a valuta costante). I ricavi di Microsoft 365 Consumer (prodotti e servizi cloud) sono aumentati del 10% (12% a valuta costante), guidati dalla crescita del cloud consumer (+10%, +12% a valuta costante).

(prodotti e servizi cloud) sono aumentati del (12% a valuta costante), guidati dalla crescita del cloud consumer (+10%, +12% a valuta costante). I ricavi di LinkedIn sono aumentati del 7% (8% a valuta costante).

sono aumentati del (8% a valuta costante). I ricavi di Dynamics (prodotti e servizi cloud) sono aumentati dell’11% (13% a valuta costante), con una crescita di Dynamics 365 pari al 16% (18% a valuta costante).

Il segmento Intelligent Cloud ha registrato ricavi per 26,8 miliardi di dollari, con un aumento del 21% (22% a valuta costante). Questo è stato guidato principalmente dalla crescita dei ricavi da Server products and cloud services, aumentati del 22% (24% a valuta costante), e in particolare da Azure e altri servizi cloud, che hanno visto i ricavi crescere del 33% (35% a valuta costante).

Infine, il segmento More Personal Computing ha generato ricavi per 13,4 miliardi di dollari, con un incremento del 6% (7% a valuta costante). All’interno di questo segmento:

I ricavi da Windows OEM and Devices sono aumentati del 3% .

sono aumentati del . I ricavi da Xbox content and services sono aumentati dell’ 8% (9% a valuta costante).

sono aumentati dell’ (9% a valuta costante). I ricavi da Search and news advertising, escludendo i costi di acquisizione del traffico, sono aumentati del 21% (23% a valuta costante).

Ritorno agli Azionisti e Prospettive

Nel terzo trimestre dell’anno fiscale 2025, Microsoft ha restituito 9,7 miliardi di dollari agli azionisti sotto forma di dividendi e riacquisti di azioni proprie, a testimonianza della solidità finanziaria e dell’impegno verso i soci. Le prospettive per il futuro saranno discusse in dettaglio durante la conference call dedicata ai risultati.

Innovazione Continua e Sviluppo Prodotti

Ogni trimestre, Microsoft lancia centinaia di nuovi prodotti, servizi o miglioramenti, frutto di investimenti pluriennali in ricerca e sviluppo. Queste innovazioni mirano a rendere i clienti più produttivi e sicuri, offrendo valore differenziato nel cloud e all’edge. L’azienda ha evidenziato numerosi lanci e miglioramenti significativi nel trimestre, a riprova dell’accelerazione nell’innovazione e nell’espansione delle opportunità di mercato.