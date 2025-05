Danieli si è aggiudicata il contratto per la fornitura tecnologica completa del nuovo impianto per prodotti piani di Luleå in Svezia.

Dettagli del Nuovo Impianto SSAB a Luleå

Il nuovo stabilimento di SSAB avrà una capacità annua di 2,5 milioni di tonnellate di acciai speciali e sarà composto da due forni DigiMelter con alimentatore Q-One®, da un impianto innovativo per la metallurgia secondaria, da un laminatoio per nastri (QSP® – Quality strip production) oltre a tutti gli impianti ausiliari per il trattamento dell’acqua e dei fumi. Il nuovo impianto sarà alimentato con una miscela di DRI 100% Carbon fossil free proveniente dall’impianto dimostrativo Hybrit di Gällivare oltre che da rottami riciclati.

Valore del Contratto e Finanzimento

Il valore complessivo dell’ordine oggi firmato da Danieli è di circa 1 miliardo di euro, che sarà pagato con l’utilizzo di un “SACE backed long-term facility”, emesso in conformità con le norme OECD.

Tempistiche e Avvio Operativo

L’avvio del nuovo impianto è previsto per la fine del 2028, con piena capacità operativa un anno dopo. L’investimento rappresenta un passo significativo nella strategia di SSAB di conquistare una posizione di leadership nel settore degli acciai speciali di alta gamma e premium price per una produzione a zero emissioni. Una volta completato, SSAB smantellerà l’attuale sistema di produzione basato sull’altoforno di Luleå, riducendo le emissioni di CO2 della Svezia del 7%, oltre alla riduzione del 3% ottenuta con la conversione dello stabilimento di Oxelösund.