Domani, 3 maggio, è il World press freedom day, la Giornata mondiale della libertà di stampa. Quest’anno il tema scelto è l’impatto dell’Intelligenza artificiale sulla libertà di stampa e i media. Un argomento di stringente attualità, come spiega l’Unesco.

L’IA: Strumento Potente, Rischio Concreto

“L’Ia sta trasformando il giornalismo, fornendo strumenti che migliorano il giornalismo investigativo, la creazione di contenuti e il fact-checking. Consente una maggiore efficienza, un’accessibilità multilingue e una migliore analisi dei dati“. Ma questi progressi comportano anche dei rischi: l’Intelligenza artificiale, infatti, può generare “informazione fuorviante, disinformazione, deepfake, moderazione faziosa dei contenuti” e occorre tutelare “l’equa remunerazione” dei giornalisti e la “sostenibilità dei media“.

Le Origini della Giornata

La Giornata internazionale per la libertà di stampa è stata proclamata il 3 maggio del 1993 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Una data simbolica: il 3 maggio 1991 a Windhoek, in Namibia, si concludeva un seminario Unesco sull’indipendenza e il pluralismo della stampa africana, con la redazione di un documento, la dichiarazione di Windhoek, dedicato alla tutela della libertà di stampa, del pluralismo, dell’indipendenza dei media, considerati elementi fondamentali per la democrazia e il rispetto dei diritti umani. Da quel momento il panorama dei media è cambiato sensibilmente, con un ruolo sempre più centrale dell’Ia.

L’Evento Mondiale a Bruxelles

Al World press freedom day è dedicato l’evento mondiale in programma il 7 maggio al Bozar di Bruxelles, dove si terrà anche la cerimonia di consegna del premio internazionale Unesco/Guillermo Cano per la libertà di stampa, lo scorso anno assegnato ai giornalisti palestinesi sul campo a Gaza. Scopo dell’iniziativa, che riunirà giornalisti, politici, professionisti dei media e società civile, è affermare il principio che l’Intelligenza artificiale deve rafforzare e non indebolire la libertà di stampa e i valori democratici.

L’IA e le Sfide Specifiche

L’Unesco rimarca, infatti, come la rivoluzione dell’Ia sia una opportunità, ma non è esente da rischi, come si rileva analizzando specifici segmenti. Ad esempio, quale impatto ha l’Intelligenza artificiale sulla sicurezza delle giornaliste? Per l’Unesco, l’Ia può “supportare le vittime di violenza di genere“, progressi che potrebbero “ridurre gli ostacoli alla segnalazione degli abusi e consentire risposte più rapide“. Ma, al contempo, amplifica i pericoli esistenti per le giornaliste. La commissione delle Nazioni Unite sulla Condizione Femminile ha identificato la cosiddetta Tfgbv – cioè la violenza di genere che comporta un uso della tecnologia – come “un problema globale critico, che colpisce in particolare le donne in ruoli a contatto con il pubblico“, come il giornalismo. Deepfake, immagini ritoccate e disinformazione possono arrivare a “screditare o offendere le giornaliste“, mettendo così a repentaglio la loro sicurezza, o ad avere un “effetto inibitorio sul lavoro“, limitando potenzialmente l’accesso alle informazioni.

Sostenibilità dei Media ed Elezioni

Ancora, l’esistenza dei media è in discussione? Se da un lato l’Ia offre “strumenti per aumentare l’efficienza“, aiutando le redazioni a soddisfare la crescente domanda di informazioni, preservandone la competitività, dall’altro “la sostenibilità finanziaria dei media sta diventando più fragile” – si sottolinea dall’Unesco – “poiché i sistemi di intelligenza artificiale generici riutilizzano i contenuti senza un’adeguata compensazione“, deviando le entrate dai media ai sistemi digitali. Tra le questioni in discussione anche l’equa remunerazione e la tutela del copyright. Infine, qual è l’impatto sulle elezioni e i processi democratici? L’Intelligenza artificiale offre “strumenti per il fact-checking e la lotta alla disinformazione“, consentendo a giornalisti ed elettori di promuovere una “partecipazione democratica informata“. Tuttavia, “consente la creazione di contenuti fuorvianti come i deepfake, minando la fiducia nelle istituzioni democratiche“. Affrontare queste sfide, quindi, “richiede la collaborazione di governi, media e società civile“.

La Celebrazione in Italia a Conselice

In Italia la Giornata mondiale della libertà di stampa sarà celebrata dalla Federazione nazionale della stampa italiana a Conselice, Comune del ravennate che ospita il Monumento alla libertà di stampa. Un evento, promosso da Fnsi, Comune di Conselice, Associazione stampa Emilia-Romagna, Osservatorio sulla libertà di stampa e Unione dei Comuni della Bassa Romagna, si terrà domani, alle 10:15, nell’Auditorium di via Garibaldi 14. Il titolo scelto per l’edizione 2025 è “Europa, democrazie e libertà di stampa sotto attacco. L’attualità delle conquiste della Liberazione tra bavagli, guerre e nuova narrazione della storia“.