Il settore delle costruzioni negli Stati Uniti ha segnato il passo nel mese di marzo, registrando un dato in ribasso che ha sorpreso negativamente gli analisti di mercato. Le cifre diffuse dal Dipartimento del Commercio indicano un rallentamento in un comparto solitamente considerato un barometro dell’attività economica.

Dettagli sui Dati di Spesa

Secondo i dati ufficiali, le spese totali per costruzioni sono diminuite dello 0,5% a marzo, raggiungendo un valore annualizzato di 2.196,1 miliardi di dollari. Questo risultato si confronta sfavorevolmente con le attese degli analisti, che prevedevano invece un modesto incremento dello 0,2% per il mese. Nonostante il calo congiunturale, su base annua il dato mostra comunque una crescita del 2,8% rispetto a marzo dell’anno precedente, suggerendo un quadro di fondo ancora positivo, seppur con variazioni mensili.

Andamento Diverso Tra Settore Pubblico e Privato

Analizzando le componenti della spesa, si nota una performance differenziata. Le spese per le costruzioni private hanno mostrato una certa resilienza, aumentando dello 0,6% a 1.688 miliardi di dollari su base annualizzata. Questo aumento suggerisce che gli investimenti da parte di privati (residenziali e non residenziali) hanno continuato a sostenere il settore. Di contro, le spese per le costruzioni pubbliche hanno registrato un calo, attestandosi a 508,1 miliardi di dollari, con una diminuzione dello 0,2% rispetto al mese precedente. Questa flessione nella spesa pubblica potrebbe aver contribuito al dato complessivo negativo di marzo.

I dati offrono uno spaccato complesso del mercato edilizio statunitense, dove l’attività privata compensa in parte la contrazione degli investimenti pubblici, ma il totale non è stato sufficiente a soddisfare le proiezioni del mercato, indicando forse una fase di stabilizzazione o un leggero raffreddamento congiunturale dopo periodi di forte crescita.