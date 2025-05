Si punta a combattere le barriere più dannose e i numerosi ostacoli che continuano ad impedire l’efficienza del mercato unico, creando effetti negativi sul commercio e sugli investimenti. L’accento è posto sull’offerta di più servizi, in particolare per le piccole e medie imprese, le più vulnerabili alla frammentazione normativa. Queste ultime hanno bisogno di un mercato interno europeo che sia più integrato, veloce e digitale, rendendo possibile per le aziende stabilirsi in Europa in meno di 48 ore, come primo passo verso la visione a lungo termine di Enrico Letta.

Questi rappresentano i fondamenti della riforma del mercato unico proposta dalla Commissione Europea. Nella bozza di riforma, che dovrebbe essere presentata il 21 maggio, si chiede di rimuovere le “barriere più dannose”, identificando i dieci ostacoli principali, chiamati i “Terribili Dieci”. Tra questi compaiono: le normative frammentate riguardanti imballaggi, etichettatura e rifiuti; il riconoscimento limitato delle qualifiche professionali; e i ritardi prolungati nella definizione degli standard, che influenzano negativamente innovazione e competitività.

La lista stilata dalla Commissione include anche la complessità nella creazione e gestione aziendale; normative obsolete sui prodotti e mancanza di conformità; una regolamentazione nazionale dei servizi troppo restrittiva e disparata; procedure onerose per il distacco temporaneo dei lavoratori in un altro Stato membro; vincoli territoriali in merito all’offerta; mancanza di responsabilità sul mercato unico da parte degli Stati membri; e normative Ue eccessivamente complicate.