Blackstone ha annunciato che i fondi gestiti da Blackstone Infrastructure (di seguito “Blackstone”) hanno completato l’acquisizione di Safe Harbor Marinas (di seguito “Safe Harbor”), la più grande azienda di servizi per porti turistici e superyacht negli Stati Uniti, da Sun Communities, Inc. (NYSE: SUI) per 5,65 miliardi di dollari.

Commenti sull’Acquisizione

Heidi Boyd, Amministratore delegato senior presso l’attività infrastrutture di Blackstone, ha dichiarato, “Siamo lieti di concludere questa transazione e impazienti di collaborare con lo straordinario team di Safe Harbor per sviluppare ulteriormente i loro porti turistici esistenti e scalare strategicamente la loro piattaforma”.

“Blackstone offre un mondo di opportunità a Safe Harbor, e non potremmo essere più entusiasti per il percorso futuro”, ha dichiarato Baxter Underwood, CEO di Safe Harbor. “Siamo entusiasti di perseguire opportunità di crescita pur mantenendo la nostra cultura incentrata sulla persona e i solidi rapporti con le comunità locali nelle quali operiamo, e ringraziamo Sun Communities per questa collaborazione negli ultimi cinque anni”.

Tempistiche e Consulenze

La transazione era stata annunciata in precedenza il 24 febbraio 2025. Wells Fargo, J.P. Morgan Securities LLC, e Goldman Sachs & Co. LLC hanno fornito la consulenza finanziaria a Blackstone Infrastructure, mentre la consulenza legale è stata fornita da Gibson, Dunn & Crutcher LLP e Simpson Thacher & Bartlett LLP.