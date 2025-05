Un quadro a luci e ombre emerge dai risultati finanziari del primo trimestre 2025 di SEAT , il marchio spagnolo parte del colosso automobilistico tedesco Volkswagen. Nonostante un incremento del giro d’affari, l’azienda ha visto i suoi profitti subire un brusco rallentamento, segno delle complesse dinamiche che attraversano attualmente il mercato dell’auto.

Fatturato in crescita, profitti in calo drastico

Nel periodo gennaio-marzo 2025, SEAT ha registrato un fatturato pari a 3,895 miliardi di euro. Questo dato segna un incremento del 2,4% rispetto ai 3,803 miliardi di euro ottenuti nello stesso trimestre del 2024, testimoniando una capacità dell’azienda di generare maggiori ricavi dalle vendite.

Tuttavia, la nota dolente arriva dal fronte della redditività operativa. Il risultato operativo del primo trimestre 2025 si è attestato a soli 5 milioni di euro. Un dato che rappresenta un calo massiccio di ben 221 milioni di euro confrontato con l’ottimo risultato di 226 milioni di euro conseguito nel primo trimestre 2024. Questa contrazione si riflette direttamente sul margine operativo, sceso drasticamente dallo 0,1% rispetto al 5,9% dell’anno precedente, con un arretramento di 5,8 punti percentuali.

Le ragioni dietro la frenata degli utili

Le cause di questo significativo deterioramento della redditività operativa sono molteplici e ben identificate dall’azienda. Un fattore cruciale è lo spostamento del mix di vendita verso i modelli BEV, ovvero i veicoli completamente elettrici. Sebbene strategico per il futuro, il passaggio all’elettrico comporta spesso costi più elevati nella fase iniziale e pressioni sui prezzi che possono incidere sui margini unitari.

A ciò si aggiungono specifiche sfide commerciali e geopolitiche, come l’impatto dei dazi all’importazione europei che gravano sulla CUPRA Tavascan prodotta in Cina. Questa tassa incide direttamente sulla profittabilità di un modello chiave per il marchio sportivo del gruppo.

Il quadro è reso ancora più complesso da un contesto globale descritto come difficile, caratterizzato da incertezze economiche e tensioni. Inoltre, la concorrenza nel settore automobilistico è diventata particolarmente intensa, specialmente proprio nei mercati chiave per i modelli BEV, dove l’offerta si amplia rapidamente e la pressione sui prezzi è elevata.

La visione del management

Patrik Andreas Mayer, nella foto, Vicepresidente Esecutivo Finanza e IT di SEAT/Cupra, ha commentato la situazione delineando la strategia per i prossimi mesi. “Prevedevamo un contesto e una situazione competitiva eccezionalmente impegnativi nel 2025, che richiederebbero flessibilità e agilità per raggiungere i nostri obiettivi,” ha dichiarato Mayer. “Nei prossimi mesi continueremo a concentrarci sulla qualità del margine dei nostri veicoli elettrici, portando avanti al contempo i nostri programmi di controllo dei costi. Continueremo a lavorare per posizionare SEAT S.A. come un’azienda ancora più sostenibile e redditizia, concentrandoci sulle nostre priorità strategiche.”