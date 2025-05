Da oltre trent’anni il reddito dei lavoratori dipendenti in Italia è stagnante, anzi in calo. Questo fenomeno è unico nel contesto europeo. Tra il 1991 e il 2023, i redditi da lavoro a parità di potere d’acquisto sono diminuiti del 3,4%, a fronte di un aumento del 30,9% in Francia, del 30,4% in Germania e del 9,15% in Spagna. Per quale motivo solo in Italia si è verificato questo scenario? L’economista Andrea Garnero, dell’OCSE, insieme al giornalista Roberto Mania, ex inviato di Repubblica, hanno redatto un saggio dialogato, intitolato “La questione salariale” (Egea, 14,90 euro), per analizzare le radici di questa crisi italiana e suggerire possibili rimedi. È un tema complesso, come evidenziato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha sottolineato l’assenza di risposte semplici.

Secondo Garnero e Mania, la questione salariale è una “questione complessa”, che interessa l’intero paese e il modo in cui ha affrontato le trasformazioni imposte dalla globalizzazione e dalla rivoluzione digitale. La presenza di un numero eccessivo di piccole imprese, molte più di quelle presenti in paesi come Francia e Germania, e un livello di produttività troppo basso hanno contribuito alla stagnazione. In questi decenni, Italia ha sperimentato una crescita economica modesta, accompagnata da una produttività insufficiente. Con una torta economica sempre più esigua, è difficile immaginare un incremento dei salari. Le ragioni della stagnazione salariale sono molteplici e includono anche un sistema fiscale che grava maggiormente su alcuni lavoratori, i quali, paradossalmente, sostengono il nostro welfare state.

Inoltre, la situazione lavorativa è divenuta frammentata e progressivamente meno tutelata. Come evidenziano gli autori, per mantenere la competitività, l’Italia ha svalutato il lavoro, anziché la moneta, portando a salari sempre più insufficienti. Attualmente, quasi il 10% delle persone occupate vive in condizioni di povertà.

Affrontare questa situazione richiede un impegno collettivo che coinvolga tutti: dalle parti sociali, che negoziano i livelli retributivi, alla politica, la quale deve occuparsi di sviluppare una politica industriale e una riforma del sistema fiscale. Sebbene un salario minimo legale possa rappresentare un passo avanti, non deve essere considerato come una soluzione unica. È necessario sperimentare senza pregiudizi. Il record di occupati, che ha raggiunto i 24 milioni, smentisce le previsioni di un declino occupazionale. Il lavoro, con tutte le sue nuove contraddizioni, rimane centrale nella nostra esistenza, ma deve riacquistare la capacità di garantire una vita dignitosa a tutti, come stabilito dalla nostra Costituzione.