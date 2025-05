Un importante riconoscimento scientifico e strategico arriva per Cube Labs, venture builder attivo nel promettente settore delle tecnologie sanitarie. La società, quotata su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale, ha annunciato che l’Ufficio europeo dei brevetti (EPO) ha accolto la domanda di brevetto presentata da MOLECULAR RESEARCH PHARMACT (“MRC”). MRC è una società controllata da Cube Labs, che la partecipa al 51%, mentre un ulteriore 14% è detenuto da un trust di cui Cube Labs è l’unica beneficiaria.

L’Invenzione e il Suo Meccanismo

Il brevetto in questione, intitolato “Derivato benzomorfanico attivante i recettori dell’adiponectina in soggetti affetti da neuropatia diabetica”, è particolarmente significativo. Non si tratta della scoperta di una molecola del tutto inedita, ma di un nuovo impiego terapeutico per un composto già noto in ambito medico per le sue proprietà analgesiche.

L’innovazione risiede in un’intuizione scientifica: la molecola brevettata ha dimostrato la capacità di attivare i recettori dell’adiponectina (AdipoR1 e AdipoR2). Questi recettori sono tradizionalmente associati alla regolazione metabolica, ma ricerche recenti ne hanno evidenziato anche funzioni neuroprotettive e antinfiammatorie cruciali. Attraverso le approfondite evidenze precliniche raccolte dai ricercatori di MRC, si sta chiarendo il preciso meccanismo d’azione (MoA). La molecola si configura come un agonista multi-target capace di stimolare la via AMPK. Questo processo biologico contribuisce in modo determinante alla protezione dei neuroni in presenza di iperglicemia, una delle cause principali e più dannose della neuropatia diabetica.

Una Risposta a un Bisogno Medico Insoddisfatto

La neuropatia diabetica rappresenta una delle complicazioni più diffuse e debilitanti del diabete, arrivando a colpire fino alla metà dei pazienti. Le sue manifestazioni includono dolore cronico, perdita di sensibilità e disabilità significative che compromettono severamente la qualità della vita. Le opzioni terapeutiche attualmente disponibili si concentrano principalmente sul controllo dei sintomi, offrendo spesso risultati parziali e insoddisfacenti. Il composto brevettato da MRC apre invece la prospettiva di un trattamento patogenetico e neuroprotettivo, intervenendo cioè sulle cause sottostanti e proteggendo attivamente i tessuti nervosi dal danno indotto dall’iperglicemia.

Validazione e Prospettive Future

Il via libera da parte dell’EPO non è arrivato casualmente. Il percorso di validazione scientifica che ha portato a questo traguardo è stato rigoroso. Ha incluso dettagliati studi sul meccanismo d’azione in vitro, l’impiego di modelli cellulari neuronali murini e analisi funzionali che hanno prodotto risultati statisticamente significativi, anche mediante tecniche come il Western blot. La concessione del brevetto europeo fa seguito a un precedente brevetto italiano già ottenuto e pubblicato. Parallelamente, sono in corso le procedure per l’ottenimento di brevetti su base nazionale negli Stati Uniti.

A commentare l’importante traguardo è Filippo Surace, nella foto, CEO di Cube Labs, che ha dichiarato: “Il riconoscimento da parte dell’EPO conferma la solidità scientifica e l’originalità della ricerca sviluppata da MRC. La neuropatia diabetica colpisce milioni di persone, spesso lasciandole senza opzioni terapeutiche adeguate, con una qualità della vita pregiudicata. Il lavoro di MRC e questo nuovo brevetto rappresentano un primo passo concreto verso possibili soluzioni terapeutiche efficaci e mirate, con l’obiettivo di migliorare concretamente la qualità di vita dei pazienti”.

L’attività di Molecular Research PharmaCT è focalizzata prevalentemente sullo sviluppo di nuove molecole derivanti da attività di ricerca avanzata nei settori farmaceutico e della chimica analitica farmaceutica, confermando la vocazione innovativa del Gruppo Cube Labs.