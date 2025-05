L’Assemblea dei Delegati di Reale Mutua si è riunita oggi nella sede della Compagnia per esaminare i risultati del Bilancio Consolidato Integrato alla data del 31 dicembre 2024. Sono stati confermati i dati economici preliminari già comunicati al mercato il 17 marzo 2025, che delineano un quadro di forte crescita e solidità per Reale Mutua, primo gruppo mutualistico italiano.

Risultati Economici del 2024

Il dinamismo del Gruppo si evidenzia in una sostenuta crescita dei premi totali, in aumento del 10%, con una raccolta complessiva di 6,3 miliardi di euro. In particolare, in Italia l’incremento è del 9,6%, mentre le compagnie estere del gruppo registrano un aumento dell’11,5%. A livello di settore, l’Auto cresce del 13,1%, il Non Auto del 5,6% e il Vita del 12,3%. La redditività della gestione assicurativa Danni di Gruppo esprime un combined ratio operativo pari a 95,5%, in miglioramento di 3,7 punti percentuali rispetto allo stesso dato del 2023 (99,2%), grazie al minor impatto degli eventi atmosferici e delle catastrofi naturali. L’indice di solvibilità del Gruppo si attesta al 326,6%, uno dei più alti del settore assicurativo italiano ed europeo. Infine, l’esercizio 2024 si è chiuso con un utile consolidato di 220,3 milioni di euro, in crescita del 40,4% rispetto al 2023.

La Voce della Direzione Generale

“Il bilancio 2024 si chiude con risultati eccellenti, in un contesto generale complesso. Il Gruppo cresce oltre il 10%, con un forte miglioramento dei risultati tecnici e una solidità patrimoniale confermata da un livello di solvency tra i più alti in Italia e in Europa. Un consolidato che ci consente di guardare al futuro con fiducia, continuando a costruire valore sui pilastri della nostra strategia di sviluppo sostenibile: le persone, l’eccellenza del servizio, la diversificazione geografica e di prodotto” – ha dichiarato Luca Filippone, Direttore Generale di Reale Group.

I Vantaggi del Modello Mutualistico

I Vantaggi Mutualistici rappresentano uno degli elementi maggiormente caratterizzanti del modello mutualistico della Capogruppo. Si traducono concretamente nella forma di miglioramenti delle prestazioni e/o riduzione di premi (benefici di mutualità) e di restituzione di parte degli utili (ristorni) ai Soci assicurati, in proporzione alla loro partecipazione e permanenza nella Compagnia. Questo meccanismo, che riflette i principi di equità, solidarietà e partecipazione attiva, valorizza il ruolo della mutualità come leva di generazione di impatti positivi, misurabili e intenzionali.

Il Commento del Presidente

“I risultati presentati oggi all’Assemblea non sono solo numeri. Sono l’espressione concreta di un modello che mette al centro la persona, la relazione e il valore condiviso. In piena coerenza con il modello mutualistico, restituiremo 23 milioni di euro – risultato senza precedenti – in forma di ristorni ai nostri Soci Assicurati. Abbiamo dimostrato che è possibile coniugare prudenza gestionale, solidità finanziaria e attenzione costante ai nostri Stakeholder. Da sempre in Reale Group le persone sono al centro di un processo improntato all’ascolto e allo scambio, in un equilibrio virtuoso che ci rende distintivi nel panorama assicurativo italiano ed europeo” – ha commentato Luigi Lana, Presidente di Reale Mutua Assicurazioni.

Una Nuova Campagna per la Mutualità

Proprio i Vantaggi Mutualistici saranno al centro della nuova campagna pubblicitaria della Compagnia, in partenza il 5 maggio. La campagna – che sarà diffusa attraverso i principali canali televisivi, digitali e social – si inserisce nel percorso strategico avviato da Reale Mutua con l’obiettivo di instaurare un dialogo con il “cliente di domani”. Il messaggio chiave sottolineerà proprio la restituzione di parte degli utili ai Soci assicurati, come manifestazione tangibile del DNA mutualistico della Compagnia, con l’obiettivo di promuovere una relazione fondata sulla fiducia, sulla partecipazione e sulla costruzione di valore condiviso.