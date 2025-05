Anche Emma Marrazzo, madre di Luana D’Orazio, una giovane di 22 anni, è stata presente in piazza della Repubblica a Montemurlo per la manifestazione del 1 maggio. Luana, madre di un bambino, è tragicamente deceduta in un’azienda di Montemurlo il 3 maggio 2021. Questa manifestazione, organizzata da Cgil, Cisl e Uil, ha visto la partecipazione di molte persone unite sotto lo slogan ‘Uniti per un lavoro sicuro’.

All’arrivo di Emma Marrazzo in una piazza vibrante di colori e di bandiere, ha trovato ad accoglierla anche il sindaco Simone Calamai, che nel pomeriggio intitolerà una strada a Luana. Era presente anche la ministra Marina Calderone. “La battaglia di Emma è la battaglia di tutti noi, affinché nessuno debba più piangere la perdita di un familiare sul luogo di lavoro”, ha affermato il sindaco sui social.

Accanto al palco in piazza della Repubblica, si trovavano alcune bare di cartone, simili a quelle utilizzate dalla Uil per l’iniziativa ‘Zero morti sul lavoro’, realizzata anche in piazza Signoria a Firenze nel maggio 2024, dove era presente anche Emma Marrazzo.

“Abbiamo scelto Montemurlo per ricordare la giovanissima Luana, che qui ha perso la vita a causa della manomissione dei dispositivi di sicurezza del macchinario su cui lavorava. Questo dramma delle morti sul lavoro colpisce anche chi resta, le famiglie e le comunità che soffrono queste tragedie, spesso lasciate sole. Per questo dobbiamo continuare a combattere per la vita e la dignità”, ha dichiarato PierPaolo Bombardieri, segretario generale della Uil, durante l’iniziativa a Montemurlo.