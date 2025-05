Meta ha reso noti risultati superiori alle aspettative per il primo trimestre, sostenuti da solidi ricavi pubblicitari sulle sue piattaforme social.

La società ha riportato guadagni di 16,64 miliardi di dollari, equivalenti a 6,43 dollari per azione, nel periodo di gennaio-marzo, con un aumento del 35% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il fatturato ha registrato un incremento del 16%, passando da 36,46 miliardi di dollari dell’anno scorso a 42,31 miliardi di dollari. Gli analisti avevano previsto in media utili di 5,23 dollari per azione su un fatturato di 41,34 miliardi di dollari.

Per il trimestre attuale, Meta prevede un fatturato compreso tra 42,5 e 45,5 miliardi di dollari, mentre gli analisti si aspettano 43,84 miliardi di dollari. “Mark Zuckerberg, il CEO della società, ha dichiarato: “Abbiamo iniziato un anno importante con entusiasmo, la nostra community continua a crescere e la nostra attività sta andando molto bene”.

Ha inoltre aggiunto: “Stiamo facendo buoni progressi con gli occhiali Ai e Meta Ai, che ora vanta quasi 1 miliardo di utenti attivi al mese”. In seguito a questi annunci, le azioni di Meta hanno registrato un balzo del 4,4% nelle contrattazioni after-hours.