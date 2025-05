Doppio annuncio per Lindbergh, nella foto l’a. d. Michele Corradi, Gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo in settori chiave come MRO (Maintenance, Repair & Operations), HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning) ed Economia Circolare. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato i ricavi consolidati al 31 marzo 2025, e contestualmente è stato comunicato il perfezionamento di un’operazione strategica.

I Risultati del Primo Trimestre 2025

Nel periodo concluso il 31 marzo 2025, il Gruppo Lindbergh ha registrato ricavi consolidati che si attestano attorno ai Euro 7.6 milioni. Va specificato che questi dati non sono stati sottoposti a revisione contabile. Il Gruppo, che adotta i principi contabili internazionali IAS/IFRS, non ha presentato dati comparativi con il primo trimestre 2024 a causa di un cambiamento nel perimetro societario, dovuto alla vendita delle attività in Francia avvenuta nel dicembre 2024.

L’andamento dei ricavi riflette le performance delle diverse Business Unit del Gruppo:

Network Management : Questa divisione, che dal 31 dicembre 2024 include anche i ricavi della ex Business Unit Warehouse Management, rappresenta il core business storico di Lindbergh. Offre servizi logistici essenziali per le reti di tecnici manutentori che operano sul territorio. Al 31 marzo 2025, ha contribuito con circa Euro 3.1 milioni ai ricavi complessivi, rappresentando il 41,5%.

Waste Management/Circular Economy : Questa Business Unit è specializzata nella realizzazione di progetti complessi legati alla gestione dei rifiuti speciali e ai temi dell'Economia Circolare, rivolgendosi a svariati settori industriali. Nel primo trimestre 2025 ha generato ricavi per circa Euro 1.1 milioni , pari al 14,3% del totale consolidato.

HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning): Presidiata dalla controllata SMIT S.r.l., questa divisione opera nel settore della termoidraulica. Lanciata nel 2023, la sua strategia di crescita si basa anche sull'acquisizione di aziende storiche radicate sul territorio italiano. Questa unità sta mostrando una forte espansione e, al 31 marzo 2025, si posiziona come la Business Unit con i ricavi maggiori, raggiungendo circa Euro 3.4 milioni, che corrispondono al 44,2% dei ricavi consolidati.

Perfezionata l’Acquisizione del Ramo d’Azienda Alfatermica

Parallelamente alla comunicazione dei dati trimestrali, Lindbergh ha annunciato il perfezionamento dell’operazione di acquisizione del ramo di azienda di Alfatermica S.r.l.. Questa operazione, già comunicata lo scorso 7 gennaio, è stata condotta attraverso Idro Calor S.r.l., società facente capo a SMIT S.r.l. e dunque controllata dal Gruppo Lindbergh.

Alfatermica S.r.l., con sede a Parma, è un’azienda specializzata nella riparazione e manutenzione di impianti di riscaldamento, condizionamento, bruciatori e refrigerazione. L’integrazione del suo ramo operativo in Idro Calor S.r.l., storicamente focalizzata sul settore del riscaldamento, consente a quest’ultima di ampliare e completare la gamma dei servizi offerti, coprendo ora l’intero spettro della termoidraulica sul territorio servito. Il closing di questa operazione è avvenuto per un controvalore complessivo di Euro 260.000.

Questa acquisizione rappresenta un tassello importante nella strategia di crescita di Lindbergh. Attraverso la sua controllata SMIT, il Gruppo mira a costruire la prima realtà industriale italiana capace di offrire, su vasta scala nazionale, servizi altamente specializzati di assistenza tecnica e installazione nel settore della termoidraulica. L’operazione, pur essendo strategicamente rilevante, non è da considerarsi significativa ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.