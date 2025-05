Notizie positive arrivano per d’Amico International Shipping S.A. (DIS), società di riferimento a livello internazionale nel trasporto marittimo e specializzata nel cruciale segmento delle navi cisterna. La controllata operativa d’Amico Tankers D.A.C., con sede in Irlanda, ha annunciato di aver recentemente finalizzato una serie di importanti contratti di time-charter.

Gli accordi riguardano diverse unità della flotta. Sono stati siglati nuovi contratti della durata di 12 mesi per due navi Eco-MR2 e per una nave Eco-LR1. A questi si aggiungono un contratto di 6 mesi per una nave MR2 e un’estensione di ulteriori sei mesi per un contratto preesistente relativo a un’altra nave MR2. Tutte queste operazioni sono state concluse con controparti di primaria importanza nel settore.

Noli elevati e Strategia di Copertura

Ciò che rende particolarmente rilevanti questi contratti è il livello dei noli giornalieri ottenuti, definiti “estremamente profittevoli” per gli accordi a 12 mesi e “profittevoli” per quelli a 6 mesi e l’estensione. Questi livelli di nolo riflettono l’attuale scenario favorevole del mercato del trasporto marittimo di prodotti raffinati e chimici.

A seguito della chiusura di questi recenti accordi, d’Amico International Shipping ha fornito una stima aggiornata della propria copertura con contratti a tariffa fissa. Questa strategia mira a garantire una maggiore visibilità degli utili e a mitigare l’esposizione alla volatilità del mercato. Le percentuali stimate sono le seguenti:

Secondo-Quarto Trimestre 2025 : circa il 52% dei giorni nave della flotta DIS è fissato a un nolo medio TCE (Time Charter Equivalent, che rappresenta il ricavo giornaliero netto) di circa US$ 23.760/giorno .

: circa il dei giorni nave della flotta DIS è fissato a un (Time Charter Equivalent, che rappresenta il ricavo giornaliero netto) di circa . Anno Fiscale 2026 : la copertura si attesta al 21% dei giorni nave, con un nolo medio TCE stimato intorno ai US$ 24.730/giorno .

: la copertura si attesta al dei giorni nave, con un nolo medio TCE stimato intorno ai . Anno Fiscale 2027: per l’esercizio più a lungo termine, la copertura è pari al 6% dei giorni nave, con un nolo medio TCE di circa US$ 23.550/giorno.

Il Commento dell’Amministratore Delegato

Carlos di Mottola, nella foto, Amministratore Delegato di d’Amico International Shipping, ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti: “Sono lieto di annunciare la conclusione di questi contratti di time-charter con controparti di primaria importanza. Tali accordi sono pienamente in linea con la nostra strategia consolidata di incremento progressivo della copertura, con l’obiettivo di rafforzare la visibilità degli utili e ridurre l’esposizione alla volatilità del mercato. Inoltre, i noli molto profittevoli ottenuti riflettono l’attuale scenario di mercato positivo. Riteniamo che DIS sia ben posizionata per continuare a conseguire solidi risultati e cogliere appieno le opportunità offerte dalle favorevoli dinamiche di settore.”

Questi nuovi contratti evidenziano la capacità di DIS di capitalizzare le condizioni attuali del mercato, rafforzando al contempo la stabilità finanziaria e la prevedibilità dei flussi di cassa per i prossimi esercizi.