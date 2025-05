AMCO, nella foto l’a. d. Andrea Munari, realtà di rilievo nel settore, ha reso noto di aver perfezionato l’acquisto dell’80% del Gruppo Exacta. L’operazione segue l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari e rappresenta l’esito di un accordo vincolante sottoscritto in precedenza con la piattaforma di permanent capital Eulero Capital e la famiglia Oreglia.

Un’operazione in linea con la strategia AMCO

Questa acquisizione non è un evento isolato, ma si inserisce pienamente nel quadro del Piano Strategico 2024-2028 “Produciamo Valore” di AMCO. In particolare, rientra nel terzo pilastro, dedicato all’avvio di nuove iniziative volte alla gestione dei crediti deteriorati nell’interesse pubblico. Con questa mossa, AMCO ambisce a rafforzare ulteriormente il proprio ruolo sistemico nel settore.

L’integrazione di Exacta permetterà ad AMCO di beneficiare di una piattaforma operativa dotata di elevato know-how, specialmente sul fronte tecnologico. Le attività di Exacta sono considerate complementari a quelle di AMCO, evitando sovrapposizioni e mantenendo la coerenza con il modello di business esistente. L’obiettivo dichiarato è quello di contribuire a un’ottimizzazione e a una maggiore efficienza nella gestione dei tributi locali che risultano non riscossi.

Il business di Exacta: un focus sul Public Credit Management

Il Gruppo Exacta si distingue per la sua specializzazione nel Public Credit Management. Questo segmento riguarda il recupero, sia per via giudiziale che stragiudiziale, dei tributi non riscossi per conto delle Pubbliche Amministrazioni locali. Comuni, province ed enti collegati rappresentano, infatti, una parte significativa del suo bacino d’utenza.

Oltre all’attività principale, Exacta è attiva in altre due aree. L’area PA Consulting offre alle amministrazioni locali servizi di consulenza e formazione in ambito amministrativo, finanziario e legale, creando sinergie con il core business del recupero crediti. Vi è poi un’area dedicata al Private Credit Management, che fornisce servizi analoghi per società private, con particolare attenzione ai settori delle utilities e delle telecomunicazioni.

Continuità e solidità finanziaria

È importante sottolineare che il restante 20% del capitale di Exacta rimarrà di proprietà dei fondatori e del management del Gruppo. Questa scelta strategica mira ad assicurare continuità gestionale e a preservare il prezioso know-how che ha caratterizzato l’operato di Exacta fino ad oggi.

Dal punto di vista finanziario, l’operazione è stata realizzata interamente tramite cassa, generata dalla gestione operativa di AMCO. Non si è reso necessario ricorrere a finanziamenti da parte di terzi, a testimonianza della solidità finanziaria con cui AMCO affronta queste iniziative di crescita strategica.