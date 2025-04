Brutto tempo per Volkswagen (nella foto, l’a. d. Oliver Blume). Il gigante dell’auto tedesco ha chiuso il primo trimestre del 2025 con utili in pesante calo, un dato che oscura i segnali di recupero registrati sul fronte delle consegne e dei ricavi, trainati dalle buone performance in Europa e America Latina. L’ombra dell’incertezza legata ai dazi si proietta anche sulle prospettive per l’intero anno 2025.

Vendite in Recupero, ma Profitti Sotto Pressione

Entrando nel dettaglio dei risultati, Volkswagen ha visto un aumento dell’1% delle consegne nel primo trimestre, raggiungendo i 2,1 milioni di veicoli. Parallelamente, i ricavi sono cresciuti del 2,8%, attestandosi a 77,6 miliardi di euro. Questo modesto incremento è stato reso possibile dalla crescita significativa in Europa (+4%) e soprattutto in Sud America (+17%), che sono riuscite a controbilanciare le flessioni registrate in mercati cruciali come gli USA (-2%) e, in maniera più marcata, la Cina (-6%).

Tuttavia, la nota dolente arriva dal risultato operativo (EBIT), crollato del 37% a 2,87 miliardi di euro, con un margine operativo che si è fermato al 3,7%. Questo dato risente pesantemente dell’impatto di poste straordinarie negative per complessivi 1,1 miliardi di euro. Al netto di queste voci non ricorrenti, l’EBIT si sarebbe attestato a 4 miliardi, portando il margine a un ben diverso 5,1%.

Anche il flusso di cassa netto nel primo trimestre 2025 è stato negativo, sebbene in miglioramento rispetto all’anno precedente. Questo dato è stato influenzato per 0,7 miliardi di euro da operazioni di fusione e acquisizione e per 0,5 miliardi di euro da esborsi relativi a misure di ristrutturazione.

Le Prospettive 2025: L’Ombra dei Dazi

Guardando all’intero esercizio 2025, il Gruppo Volkswagen si aspetta un fatturato in crescita fino al +5% e un margine operativo sulle vendite previsto tra il 5,5% e il 6,5%. È fondamentale sottolineare, come precisato dalla stessa casa tedesca, che queste previsioni non includono l’impatto dei dazi recentemente annunciati, lasciando aperta un’importante incognita sul raggiungimento di questi target.

Nella Divisione Automotive, il Gruppo prevede un tasso di investimento compreso tra il 12% e il 13% nel 2025. Il flusso di cassa netto del settore Automotive è atteso tra i 2 e i 5 miliardi di euro, una cifra che tiene già conto di deflussi per investimenti futuri e oneri da ristrutturazione. La liquidità netta nella Divisione Automotive è stimata tra i 34 e i 37 miliardi di euro.

Tuttavia, sulla base degli sviluppi osservati fino al 28 aprile 2025, il Gruppo Volkswagen ha rivisto le proprie aspettative, prevedendo che sia il ritorno operativo sulle vendite, sia il flusso di cassa netto del settore Automotive, sia la liquidità netta tenderanno a posizionarsi verso la parte inferiore dei rispettivi intervalli di previsione. Un chiaro segnale che le attuali condizioni di mercato e le pressioni esterne, dazi inclusi, rendono il raggiungimento dei target un percorso in salita.