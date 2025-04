Dalle minacce alle case automobilistiche al braccio di ferro con i giganti del web, la presidenza di Donald Trump continua a definire il suo stile, fatto di negoziati muscolari, sfide dirette agli avversari politici e un rapporto unico con l’opinione pubblica, celebrato di recente nel cuore dello Stato dell’auto.

Dazi, Auto e un Avvertimento Chiaro

In un gesto che mescola flessibilità e determinazione, il Presidente Trump ha annunciato un alleggerimento temporaneo dei dazi sulle auto, concedendo ai costruttori più tempo per adeguarsi alla transizione imposta dalla sua politica commerciale. Ma il messaggio di fondo rimane inequivocabile, specialmente per chi produce all’estero per il mercato americano. “Le case automobilistiche che non porteranno la produzione negli Stati Uniti saranno massacrate dalla sua politica commerciale”, ha avvertito il Presidente, ribadendo il suo impegno a riportare i posti di lavoro manifatturieri in Patria.

La scena scelta per questo annuncio e per celebrare i suoi primi 100 giorni di presidenza (un periodo che ha definito “i migliori di sempre”) è stata il Michigan, lo Stato simbolo dell’industria automobilistica americana. “È solo l’inizio”, ha detto alla folla in un evento dal sapore elettorale, “l’età dell’oro è appena iniziata anche grazie ai dazi”.

Nel corso del suo intervento, durato circa 90 minuti, Trump ha tracciato un bilancio estremamente positivo del suo operato, parlando di una “rivoluzione di buon senso” e del “cambiamento più profondo della storia” portato a Washington.

Attacchi Politici e Successi Rivendicati

Come prevedibile, l’evento è stato anche l’occasione per rinfocolare la sua retorica contro gli oppositori. Joe Biden è stato definito “il peggiore presidente della storia”, mentre i democratici “lunatici”, accusati di essere “bravi a truccare le elezioni” e di voler tentare “un altro mio impeachment“.

Un focus particolare è stato riservato all’immigrazione, tema centrale della sua agenda. Trump ha rivendicato un successo clamoroso al confine con il Messico, affermando che il numero di ingressi di migranti senza documenti è “crollato del 99,9%: solo tre persone sono entrate“. Ha poi aggiunto con toni drammatici: “Congratulazioni America. Se non avessimo vinto le elezioni, i democratici avrebbero consentito l’invasione di 30-40 milioni di illegali, molti dei quali criminali”, criticando al contempo i giudici che a suo dire rallentano la sua azione. “Nulla fermerà la mia missione di rendere l’America di nuovo sicura“, ha assicurato.

Economia, Fed e la Questione Cina

Passando dai temi sociali a quelli economici, il Presidente si è soffermato sull’inflazione e sulla Federal Reserve. Senza nominare direttamente il capo della banca centrale, Jerome Powell, ha dichiarato: “L’inflazione è praticamente in calo. C’è una persona alla Fed che non sta facendo un buon lavoro”, pur ammettendo che non dovrebbe criticarlo. Sulle decisioni relative ai tassi d’interesse, ha ribadito con sicurezza: “ne so più di lui“.

Difendendo ancora una volta la sua strategia tariffaria, ha spiegato che gli Stati Uniti “siamo stati abusati” commercialmente “da amici e nemici”. Ha però espresso ottimismo su un possibile accordo con la Cina: “Avremo un accordo equo con la Cina“, ha detto ai suoi sostenitori, aggiungendo che Pechino “vuole fare un accordo, noi vogliamo fare un accordo”.

Nel corso del comizio, ha anche accennato al ripristino del Columbus Day per gli italiani e alla promessa di prossimi tagli alle tasse per gli americani. Non è mancato un elogio a Elon Musk, definito un vero “americano. È incredibile. Ci ha veramente aiutato“, culminando con l’ambizione di vedere astronauti americani su Marte.

In un momento più leggero, rispondendo a una domanda sul prossimo Papa, Trump ha scherzato: “Mi piacerebbe essere papa. Sarebbe la mia prima scelta“, aggiungendo poi seriamente di non avere preferenze ma che c’è un cardinale a New York (probabilmente riferendosi a Timothy Dolan) che potrebbe fare il lavoro.

Lo Scontro con Bezos e la Guerra dei Satelliti

La giornata precedente ha visto un’altra tensione significativa, questa volta con il fondatore di Amazon, Jeff Bezos. Mentre Amazon lanciava i suoi primi satelliti internet, la Casa Bianca si è scagliata contro il colosso dell’e-commerce per un’indiscrezione secondo cui l’azienda avrebbe considerato di evidenziare l’impatto dei dazi sui prezzi dei prodotti. La portavoce Karoline Leavitt ha usato parole dure, definendo l’idea “un atto politico e un atto ostile”, chiedendosi perché Amazon non avesse agito così quando l’amministrazione precedente aveva fatto salire l’inflazione.

Amazon ha prontamente smentito, chiarendo che l’idea era stata presa in considerazione solo per un negozio sperimentale a basso costo (Amazon Haul), ma “non è mai stata approvata e non verrà attuata”, e soprattutto “non è mai stata presa in considerazione per il sito maggiore di Amazon”.

Secondo le cronache, questa smentita è stata preceduta da una telefonata ‘frustrata’ di Trump a Bezos. Il Presidente ha confermato il dialogo, ma ne ha dato una lettura positiva: “È stato fantastico, ha risolto il problema molto rapidamente e ha fatto la cosa giusta. Ho apprezzato“.

Questo episodio si inserisce in un quadro di rapporti mutati tra Trump e Bezos. Se durante il primo mandato presidenziale il tycoon non aveva risparmiato critiche a Bezos, anche per il suo controllo del Washington Post, ora il legame sembra essersi disteso. Bezos ha visitato Mar-a-Lago e la West Wing, e secondo alcune fonti avrebbe messo il bavaglio agli editoriali del suo giornale per concentrarsi solo su “libertà personali e libero mercato”. La posta in gioco per Bezos è alta, considerato che il suo progetto satellitare Kuiper lo vede contrapposto al “first buddy” di Trump, Elon Musk, con la sua Starlink. La vicinanza di Musk al Presidente potrebbe, in questo contesto, rappresentare un vantaggio competitivo o, per contro, un rischio per Bezos nella sua corsa allo spazio. Dopo anni di ritardo, Amazon ha lanciato i suoi primi satelliti per recuperare terreno, avendo investito più di 10 miliardi di dollari per fornire accesso a internet globale ad alta velocità.