Torino, città di misteri e di storie, altrove si direbbe “esoterica” dove anche una scimmietta spaziale può trovare casa. Oggi, alle ore 17:00, la Biblioteca Ginzburg, in via Lombroso, luogo di quiete e di riflessione, si trasformerà in un teatro di avventure interstellari.

Un’eroina venuta dallo spazio

Chi è Muunky? Una creatura venuta da lontano, dal pianeta Banamondo, a bordo della sua navicella Muunkygo, alimentata a banane. Un’esploratrice, un’amica, una narratrice di mondi. Cosa farà? Racconterà le sue avventure, le sue fughe dal polipo stellare Puus, le sue esplorazioni di città lontane, da New York a Tokyo, fino a Londra. E adesso è il turno del patafisico Pianeta della Rabbia.

Un viaggio tra le pagine

Dove? Alla Biblioteca Ginzburg, un luogo dove le storie prendono vita, dove i bambini possono sognare ad occhi aperti. Quando? Oggi, alle ore 17:00, un momento magico, sospeso tra il giorno e la notte, perfetto per un viaggio nello spazio. Perché? Per portare un po’ di gioia, per insegnare ai bambini la bellezza della scoperta, la meraviglia delle culture, il valore dell’amicizia e delle importanza delle buone emozioni, come testimonia anche il laboratorio odierno “Esplora le emozioni con Muunky”

Un team di sognatori

Come? Con l’aiuto di un team di sognatori: Elisabetta Friggi, la creatrice di Muunky, Giorgio Giunta che ha illustrato il volume pronti a dare vita alle parole, a trasformare le pagine in un palcoscenico di colori e di emozioni.

Un evento imperdibile

Non mancate, dunque, all’appuntamento con Muunky, la scimmietta spaziale che ha conquistato i cuori dei bambini, e che oggi, in questa speciale giornata pre-ponte del primo maggio, si prepara a regalarvi un pomeriggio indimenticabile.