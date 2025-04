La seduta odierna sul mercato azionario ha riservato una notizia di rilievo per Terna, nella foto l’a .d. Giuseppina Di Foggia, il gestore delle reti per la trasmissione dell’energia elettrica, società quotata su Euronext Milan. Il titolo del gruppo, attivo nella gestione delle infrastrutture strategiche per il Paese, ha superato la soglia degli 8 euro e mezzo, confermando l’apprezzamento del mercato per la performance e il ruolo centrale dell’azienda.

Ha concluso gli scambi a 8,768 euro per azione, segnando un incremento dell’1,06% rispetto alla chiusura precedente. Questo risultato non è un semplice rialzo, ma un vero e proprio traguardo: il titolo ha aggiornato il proprio massimo storico dalla data di quotazione, avvenuta il 23 giugno 2004.

Il Percorso che Porta al Nuovo Record

Il conseguimento di questo traguardo avviene sotto la guida del gruppo affidata a Giuseppina Di Foggia e segna un superamento netto del precedente picco. La precedente quotazione record alla chiusura era infatti stata registrata il 3 aprile scorso, attestandosi a 8,678 euro. Il valore toccato nella giornata odierna consolida ulteriormente la posizione del titolo sul mercato, riflettendo l’interesse continuo degli investitori verso un asset considerato resiliente e fondamentale per il sistema energetico nazionale.

Una Tappa Significativa per il Titolo

Il superamento del precedente record, avvenuto a distanza di poco più di un mese, evidenzia una fase positiva per le azioni Terna, testimoniando la fiducia riposta dal mercato nella solidità e nelle prospettive del gestore della rete elettrica italiana.