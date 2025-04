Stellantis, nella foto il presidente John Elkann, ha comunicato quest’oggi i risultati finanziari e operativi relativi al primo trimestre del 2025. Il periodo, conclusosi il 31 marzo, ha evidenziato un calo nei ricavi netti, attestatisi a 35,8 miliardi di euro, con una diminuzione del 14% rispetto allo stesso trimestre del 2024. Anche le consegne consolidate hanno segnato una flessione, scendendo a 1.217 mila unità, con una riduzione del 9% su base annua.

La contrazione è stata principalmente influenzata dalla diminuzione dei volumi di vendita, da un mix geografico meno favorevole e da una normalizzazione dei prezzi di mercato. Nello specifico, il calo delle consegne è stato in parte dovuto a una minore produzione in Nord America, legata a fermi operativi a gennaio, all’impatto delle transizioni nel portafoglio prodotti e a volumi inferiori di veicoli commerciali leggeri (LCV) nell’Europa allargata.

La Visione del CFO sui Segnali di Progresso

Nonostante il quadro dei ricavi trimestrali, la Società sottolinea l’emergere dei primi segnali positivi derivanti dagli sforzi strategici e commerciali in atto. Come ha evidenziato Doug Ostermann, CFO di Stellantis:

“Mentre i ricavi del primo trimestre del 2025 sono stati inferiori rispetto a quelli dell’anno precedente, altri indicatori riflettono i primi, iniziali progressi dei nostri sforzi nel recupero commerciale. Il Nord America è in fase iniziale, con un miglioramento nella raccolta ordini al dettaglio, mentre stiamo assistendo a un miglioramento sequenziale della quota di mercato nell’UE30. Nel contempo, l’Azienda sta beneficiando della sua presenza geografica diversificata, dato che le regioni che costituiscono il nostro “Terzo Motore”, nel 1° trimestre 2025 hanno registrato una crescita aggregata positiva su base annua.”

Performance nei Mercati Chiave e Rilanci Strategici

Entrando nel dettaglio geografico, nell’area UE30, Stellantis ha mostrato una ripresa sequenziale, raggiungendo una quota di mercato del 17,3% nel primo trimestre 2025, in aumento di 1,9 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Questo progresso è attribuibile al consolidamento e alla maggiore disponibilità di modelli lanciati a fine 2024 come Citroën C3/ëC3, Peugeot 5008 e Opel/Vauxhall Grandland. I recenti lanci del trimestre, tra cui la nuova Fiat Grande Panda, Opel/Vauxhall Frontera e Citroën C3 Aircross, sono visti come ulteriori opportunità per spingere i volumi nel segmento B. La Società ha anche riconfermato la leadership nel segmento delle ibride (quota 15,5%) e il secondo posto nel mercato BEV (quota 13,0%).

Negli Stati Uniti, la quota di mercato al dettaglio appare stabilizzata, con risultati incoraggianti dalle vendite in crescita di modelli come Jeep® Grand Cherokee e Compass (oltre il 10% anno su anno) e di Ram 1500 e Ram 2500. Si attendono ulteriori progressi dal miglioramento della disponibilità di allestimenti specifici per LCV e dal successo dei rinnovati autocarri pesanti. Un dato positivo è l’incremento significativo degli ordini al dettaglio a marzo 2025 (+82% rispetto a marzo 2024), il livello più alto da giugno 2023.

Il “Terzo Motore”, comprendente le regioni del Sud America e del Medio Oriente & Africa, continua a mostrare una solida dinamica nei ricavi. In Sud America, Stellantis mantiene una posizione di leadership con una quota del 23,8%, in crescita, trainata dalle performance in Brasile, Cile e Argentina. La regione del Medio Oriente e Africa, pur affrontando limitazioni all’import, si concentra su sforzi di localizzazione per aumentare i volumi nel medio termine.

Risposte alle Tariffe e Innovazioni Tecnologiche

In risposta ai provvedimenti sulle tariffe doganali, Stellantis sta attuando azioni sia per salvaguardare l’Azienda sia per mantenere un dialogo proattivo con le istituzioni governative. Il management sta inoltre lavorando per adattare i piani di produzione e individuare nuove fonti di approvvigionamento.

Sul fronte dell’innovazione, la Società ha introdotto STLA AutoDrive 1.0, il suo sistema di guida autonoma di Livello 3 SAE, che rientra nella più ampia strategia tecnologica insieme alle piattaforme STLA Brain e STLA SmartCockpit. Significativo anche il rafforzamento della partnership con Mistral AI per integrare l’intelligenza artificiale nello sviluppo veicoli e migliorare l’interazione del cliente a bordo attraverso un assistente vocale avanzato.