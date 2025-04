Si è tenuta oggi l’Assemblea Ordinaria degli azionisti di Avio S.p.A., nella foto l’a. d. Giulio Ranzo, il leader italiano nella propulsione spaziale, sotto la presidenza del Dottor Roberto Italia. I soci si sono riuniti per esaminare i risultati dell’esercizio 2024 e prendere decisioni chiave sul futuro economico e sulla governance della società. L’incontro ha portato a due deliberazioni principali, accolte con ampio consenso dal capitale presente.

I Conti del 2024 e il Ritorno agli Azionisti

Il primo punto all’ordine del giorno, e certamente quello di maggiore interesse per i soci, riguardava l’approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024. Il documento contabile, che riflette le performance dell’anno appena concluso, ha ricevuto il voto favorevole di più del 99% del capitale intervenuto, segno di un forte apprezzamento per i risultati conseguiti.

Il Bilancio 2024 di Avio S.p.A. si è chiuso con un utile netto di Euro 7.992 migliaia, un risultato che ha posto le basi per la successiva decisione sulla sua destinazione. L’Assemblea ha infatti approvato all’unanimità la proposta del Consiglio di Amministrazione di ripartire questo utile come segue:

Una quota pari a Euro 3.750 migliaia sarà destinata alla distribuzione di un dividendo a favore degli azionisti.

sarà destinata alla distribuzione di un a favore degli azionisti. La parte restante, pari a Euro 4.242 migliaia, sarà accantonata a “utili portati a nuovo”, una scelta che contribuisce a rafforzare ulteriormente il patrimonio netto della società.

Entrando nel dettaglio della distribuzione, il dividendo unitario è stato fissato in Euro 0,14841 per ciascuna azione ordinaria in circolazione, escluse le azioni proprie detenute dalla società. Per quanto riguarda le tempistiche, il pagamento avverrà secondo un calendario preciso previsto dalla normativa: lo stacco della cedola è fissato per lunedì 5 maggio 2025, la legittimazione a percepire il dividendo (la cosiddetta record date ai sensi dell’articolo 83-terdecies del TUF) sarà martedì 6 maggio 2025, e il pagamento effettivo sarà effettuato a partire da mercoledì 7 maggio 2025.

Durante i lavori, l’Assemblea ha preso anche atto del bilancio consolidato del Gruppo Avio al 31 dicembre 2024, fornendo così una visione completa della situazione economico-finanziaria dell’intera struttura.

Trasparenza sulla Remunerazione dei Vertici

Il secondo punto esaminato dall’Assemblea ha riguardato l’approvazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, un documento fondamentale per la trasparenza e la governance societaria, redatto in ottemperanza alle disposizioni del Testo Unico della Finanza e del Regolamento Emittenti Consob.

I soci si sono espressi separatamente sulle due sezioni che compongono il documento:

La Prima Sezione , che definisce le politiche future di remunerazione per gli amministratori e i dirigenti strategici, ha ottenuto un consenso superiore al 99% del capitale intervenuto.

, che definisce le politiche future di remunerazione per gli amministratori e i dirigenti strategici, ha ottenuto un del capitale intervenuto. La Seconda Sezione, che fornisce il rendiconto dettagliato dei compensi effettivamente corrisposti nell’esercizio 2024, ha anch’essa ricevuto un voto favorevole con una percentuale superiore al 99%.

L’approvazione con un consenso così ampio di entrambe le sezioni della Relazione sulla Remunerazione testimonia un forte allineamento tra le scelte del Consiglio di Amministrazione in materia di compensation e le aspettative degli azionisti.

Le decisioni prese oggi segnano dunque un passo importante per Avio, confermando non solo la solidità dei risultati finanziari del 2024, ma anche la volontà di distribuire valore agli azionisti e di mantenere elevati standard di trasparenza nella gestione.