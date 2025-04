MAIRE, gruppo quotato alla Borsa di Milano, ha annunciato oggi che le proprie controllate operative, TECNIMONT e KT-Kinetics Technology, supportate nell’ingegneria e nella tecnologia da NEXTCHEM, si sono aggiudicate un pacchetto significativo di nuovi lavori. Si tratta sia di ordini aggiuntivi a contratti già in corso, sia di commesse completamente nuove. Il valore complessivo di queste acquisizioni sfiora i 900 milioni di euro.

Lavori ad Alto Valore Aggiunto: EPC e Servizi

Questi importanti contratti riguardano primariamente attività di ingegneria, procurement e costruzione (EPC). Le aree di intervento spaziano dal tradizionale petrolchimico, settore storico di eccellenza del gruppo, a servizi ad alto valore aggiunto specificamente dedicati agli impianti per la produzione di idrogeno verde. Questa combinazione riflette la duplice anima strategica di MAIRE, bilanciando business consolidati e nuove frontiere dell’energia sostenibile.

Espansione Geografica Strategica in Asia Centrale e Sud Europa

Le aggiudicazioni sono state conferite da importanti clienti internazionali. Le aree geografiche coinvolte sono di particolare interesse strategico per il Gruppo: l’Asia Centrale e il Sud Europa. Questi successi non solo incrementano il portafoglio ordini, ma rafforzano ulteriormente la diversificazione geografica di MAIRE e consolidano la sua presenza in mercati giudicati cruciali. Un risultato reso possibile, sottolinea la società, dalle “indiscusse capacità esecutive” del Gruppo, che dimostra ancora una volta la propria affidabilità nella gestione di progetti complessi su scala internazionale.

Il Gruppo ha fatto sapere che ulteriori dettagli specifici sui singoli progetti o clienti saranno forniti al completamento di alcune formalità tecniche e contrattuali che sono attualmente in fase di finalizzazione tra le parti coinvolte.