Ammore amaro (quanno me daje ‘nu vaso, me pugne ‘o core), giusto per citare una straordinaria canzone napoletana? Macchè! Lavoro amaro, ecco la sintesi perfetta dello stato emozionale dei lavoratori oggi. Nelle loro vene scorre il veleno dell’insoddisfazione. E non lo diciamo noi, che non conosciamo né il pessimismo né l’ottimismo (perché dobbiamo basarci sui fatti), ma l’eminente Report FragilItalia “Lavoro e alienazione”, che è un’analisi approfondita nata dalla collaborazione tra Area Studi Legacoop e Ipsos, basata sulle opinioni di un campione rappresentativo della popolazione. Il quadro che emerge non è quello di un paese innamorato del proprio mestiere, ma piuttosto di una realtà fatta di diffusa insoddisfazione e un crescente senso di disaffezione, con differenze marcate che dipingono scenari diversi a seconda di chi si osserva: l’età e il ceto sociale giocano un ruolo determinante.

Fatica e Stress: la Descrizione Popolare del Lavoro

Il primo dato che balza agli occhi è sorprendente nella sua concretezza. Più di quattro italiani su dieci, per l’esattezza il 42%, descrivono il proprio impiego utilizzando almeno un aggettivo negativo: “impegnativo”, “stressante”, “faticoso”, o persino “distaccato”. Questa percezione si acuisce in modo significativo per alcune fasce: raggiunge il 50% nel ceto popolare e, curiosamente, sale al 55% tra i laureati. La situazione si fa ancora più intensa per chi è nel pieno della propria attività, la fascia d’età 31-50 anni, dove ben il 60% degli intervistati associa al lavoro almeno una di queste connotazioni negative. Dall’altra parte della medaglia, solo il 34% degli italiani riesce a trovare aggettivi positivi come “dinamico”, “creativo” o “in linea con il proprio modo di essere”. Qui le punte più alte si registrano tra i laureati (41%), il ceto medio (43%) e, di nuovo, la fascia 31-50 anni (43%), suggerendo forse che per alcuni l’intensità del lavoro si lega anche a un maggiore coinvolgimento, ma non è la norma.

Sentirsi Estranei al Proprio Lavoro

Le tendenze negative trovano una conferma potente nella percezione di quella che il report definisce una “nuova alienazione lavorativa”. Il senso di estraneità, di non riconoscimento nel proprio fare, è tangibile per ampie fette della popolazione. Quasi quattro lavoratori su dieci (39%) sentono di non poter esprimere la propria personalità nel lavoro che svolgono. Un dato che fa riflettere soprattutto se si guarda a chi ne soffre di più: il 61% degli appartenenti al ceto popolare, il 52% dei lavoratori a bassa scolarizzazione e il 49% degli under 30. Non è solo una questione di espressione personale: il 23% si sente disconnesso dal prodotto finale del proprio lavoro, una percentuale che balza al 42% nel ceto popolare. E, forse dato più amaro, il 22% percepisce costantemente una mancanza di scopo o significato nella propria attività. Anche in questo caso, il ceto popolare è colui che soffre maggiormente, con un drammatico 47%. Ci sono, però, delle eccezioni positive, che meritano attenzione. Gli over 64 e il ceto medio mostrano indicatori decisamente diversi. Per gli anziani lavoratori, la mancanza di scopo è avvertita raramente o mai dal 62%, mentre nel ceto medio la percentuale è del 54%. La possibilità di esprimere la propria personalità è percepita come concreta dal 71% degli over 64 e dal 68% del ceto medio. Entrambe queste fasce si sentono anche piuttosto o molto connesse al proprio lavoro: 84% per gli over 64 e 77% per il ceto medio. Un divario generazionale e sociale evidente che suggerisce come il peso dell’alienazione non sia distribuito equamente.

Di fronte a questo quadro, la voce di Simone Gamberini, presidente di Legacoop, risuona come un monito sullo stato attuale delle cose: “Il lavoro, da motore di dignità e sviluppo, si sta trasformando sempre più in un fattore di insoddisfazione e alienazione. Il lavoro, oggi, rischia di diventare una trappola di fatica e frustrazione. Stress, alienazione e insoddisfazione dilagano, colpendo soprattutto chi dovrebbe essere nel pieno della propria vitalità professionale. Se sei giovane o appartieni al ceto popolare, hai il doppio delle probabilità di sentirti disconnesso, svuotato, senza scopo. Incidenti sul lavoro, retribuzioni che non tengono il passo, perdita di senso e di realizzazione nella propria attività lavorativa: non interrompere questa deriva significa compromettere il futuro di un’intera generazione. Senza un lavoro che valorizzi le persone, si svuota il senso stesso della crescita economica e sociale e il lavoro deve tornare ad essere uno strumento di emancipazione, non di sofferenza. Serve un impegno comune delle istituzioni e delle parti sociali per costruire contesti lavorativi che riconoscano e valorizzino le persone, restituendo senso e prospettiva stabile e sicura al loro impegno quotidiano. Il senso di questo primo maggio, sempre più attuale, è che non c’è futuro senza lavoro dignitoso e sicuro.”

La Realizzazione Si Cerca Fuori

Un dato che si ricollega direttamente al senso di disaffezione è quello della realizzazione. Il report svela che il 55% dei lavoratori si sente più realizzato nelle attività che svolge fuori dal contesto lavorativo rispetto a quelle che compie sul posto di lavoro. Una percezione particolarmente forte nel ceto popolare (64%) e nella fascia d’età 31-50 anni (62%). Solo il 45%, al contrario, dichiara di sentirsi maggiormente realizzato nell’attività lavorativa, con picchi tra gli over 64 (62%), il ceto medio (50%) e le donne (49%). A completare il quadro, c’è la dimensione dell’esaurimento emotivo, un sinonimo moderno di burnout. Quattro lavoratori su dieci si sentono emotivamente esausti a causa del loro lavoro almeno qualche giorno a settimana. La percentuale sale a 5 su 10 (48%) nella delicata fascia 31-50 anni e tocca l’apice, un doloroso 7 su 10 (69%), nel ceto popolare.

Lavoro e Vita Privata: Un Confine Sottile

Infine, sebbene meno drammatico degli altri aspetti, il report indaga il condizionamento del lavoro sulla vita privata. Il 65% degli intervistati ritiene che il lavoro non interferisca negativamente con la propria vita personale e familiare, un dato che trova il massimo consenso tra gli over 64 (81%) e il ceto medio (78%). Tuttavia, il 35% è di parere opposto, percependo un’interferenza negativa. Anche qui, l’incidenza è maggiore della media per il ceto popolare (61%) e i 31-50enni (42%).

Il quadro che emerge dal Report FragilItalia è complesso e a tratti inquietante. Ci racconta di un’Italia dove per troppi il lavoro non è più sinonimo di crescita e dignità, ma di fatica, stress e alienazione. Le differenze sociali ed anagrafiche non sono un dettaglio, ma definiscono chi sta pagando il prezzo più alto di questa trasformazione. Comprendere queste dinamiche è il primo passo per cercare di invertire una rotta che, per come è descritta, sembra allontanare sempre più ampie fasce della popolazione dal senso profondo del proprio fare quotidiano.