«La guardavamo da cinque anni, avevamo già capito che era un’operazione che poteva generare valore». Per capire perché per il ceo di Mediobanca, Alberto Nagel, Banca Generali fosse così importante, bastava leggere i numeri. L’asset management del Leone – su cui Mediobanca ha lanciato un’Ops con un concambio con azioni di Generali – oggi gestisce masse per 103,8 miliardi che la collocano al quarto posto in Italia nell’ambito dei gestori con reti, anche se il dato più significativo di questa cifra sono i 71 miliardi in ambito private, cioè di clienti con risparmi sopra i 500 mila euro, che ne fanno la terza realtà italiana nel settore dietro Intesa Sanpaolo (251,4 miliardi) e Unicredit (147,2 miliardi). Il Financial Times negli ultimi otto anni l’ha infatti nominata sei volte come miglior private bank in Italia.

Il top manager

Artefice dell’accelerazione è stato Gian Maria Mossa, entrato nel 2013 in Banca Generali come condirettore generale (dopo gli esordi in Ras e Fideuram) e nominato ceo nel 2017: un dato su tutti, sotto la sua direzione gli asset sono passati dai 25 miliardi del suo arrivo agli attuali 103,8. E parimenti sono cresciuti i consulenti, dai 1.450 di dieci anni fa a 2.350; gli uffici sono 300 (Mediobanca conta 1.300 private bankers di cui 1.181 nella rete Premier). Venendo alle performance, il titolo Banca Generali ha realizzato ritorni totali per i soci del 407,3%, dividendi inclusi. Il mercato infatti apprezza: il Roe, cioè il profitto per gli azionisti, è del 30%: oggi il titolo viaggia oltre i 52 euro, complice anche la mossa di Piazzetta Cuccia. Il cost-income invece è tra i più bassi del comparto: 35,4%. Il portafoglio medio gestito dei suoi consulenti viaggia sui 43,7 milioni, contro la media Assoreti di 32. E sarà proprio la capacità di Mediobanca di trattenerli a fare la differenza con un semplice fusione bancaria: i consulenti andranno stimolati con «bonus di mantenimento» per garantire la rete commerciale e che i clienti – e quindi i loro soldi – restino.

La storia

Nata nel 1998 in seno al Leone con un investimento di 20 milioni, Banca Generali oggi amministra i beni di famiglie e imprese italiane, ma all’inizio era una semplice banca telematica che aveva l’ambizione di concentrare in un unico polo tutte le attività e i servizi riguardanti la gestione del risparmio. La crescita è passata spingendo sulla consulenza finanziaria tramite banker e promotori e numerose acquisizioni, la prima nel 2000 fu Prime Spa a cui ne seguirono molte altre come Banca Primavera da Intesa. Oggi è assurta a punto di riferimento nel wealth management perché offre servizi di investimento, advisory su patrimonio di famiglie, aziende, nell’immobiliare, ha portato al suo interno i servizi di brokeraggio e analisi rilevando a settembre Intermonte.

Il confronto con Mediobanca

Dicono gli addetti ai lavori che è stata capace di accelerare nel private, introdurre il concetto di «wealth management» ed espandersi nella parte alta del risparmio, portando servizi di consulenza e amministrazione dei beni a una fascia che negli anni dei tassi zero era stata trascurata dagli istituti di credito tradizionali.

Al mercato piace non solo per utili e corsi di Borsa, ma proprio perché si distingue rispetto a competitor che sono ormai solo asset manager o che poggiano solo su reti, e perché è un «proxy», cioè uno specchio della ricchezza privata italiana e quotata in Borsa. «Banca Generali insiste in un segmento molto vicino a quello su cui lavoriamo noi, una fascia medio alta», ha infatti chiosato lunedì Nagel. Nella nuova entità che si andrebbe a formare, il peso delle masse in gestione complessive sarebbe pressoché equivalente: i 103,8 miliardi di Banca Generali e i 106,8 miliardi della divisione wealth management di Mediobanca. Guardando alle sole masse riconducibili alla clientela private, i 71 miliardi di Banca Generali sono invece di quasi il 14% superiori ai 65 miliardi di masse private di Mediobanca. Più ampio invece il divario sul fronte dei profitti: Banca Generali nel 2024 ha realizzato un utile netto di 431,2 milioni di euro (+32%), di cui la componente ricorrente si attesta a 339,3 milioni; il wealth management di Mediobanca ha invece realizzato 219 milioni di euro di profitti netti l’anno scorso.

Andrea Rinaldi, corriere.it