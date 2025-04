Il ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, ha dichiarato: “L’Istat certifica una crescita positiva per il primo trimestre, migliore rispetto ad altri paesi europei. Un segnale importante che dimostra la correttezza delle nostre previsioni e l’efficacia delle politiche economiche del governo”.Questo commento arriva in seguito ai dati relativi al Pil del primo trimestre del 2025, che si è chiuso con un incremento dello 0,3%.

La crescita dell’economia italiana sta accelerando. Il Pil del primo trimestre del 2025, una volta corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dello 0,6% rispetto allo stesso trimestre del 2024. Nel quarto trimestre del 2024, il Pil era aumentato dello 0,2%. Questo dato è stato comunicato dall’Istat in base alle prime stime fatte.

La variazione congiunturale di 0,3%, precisa l’Istat, è il risultato di un incremento del valore aggiunto sia nel settore dell’agricoltura, silvicoltura e pesca, sia in quello industriale, mentre i servizi sono rimasti stabili. Dal lato della domanda, si è registrato un contributo positivo dalla componente nazionale (al lordo delle scorte) e un apporto negativo dalla componente estera netta. È importante notare che il primo trimestre del 2025 ha avuto una giornata lavorativa in meno rispetto al trimestre precedente e due giorni lavorativi in meno rispetto al primo trimestre del 2024.

In un contesto di inflazione, è stato segnalato un aumento dei prezzi. A aprile, i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona (il cosiddetto ‘carrello della spesa’) hanno registrato un’accelerazione, passando da 2,1% a 2,6%. Questo dato è stato confermato dall’Istat nelle sue stime preliminari sull’inflazione di aprile.

Un altro aspetto da considerare riguarda la situazione dei ricavi nel settore automobilistico. Stellantis ha riportato, nel primo trimestre del 2025, ricavi netti pari a 35,8 miliardi di euro, una diminuzione del 14% rispetto allo stesso periodo del 2024, principalmente a causa di minori volumi di consegne e di prezzi sfavorevoli.