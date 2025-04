Il vertice di Intesa Sanpaolo si è definito. A seguito dell’Assemblea degli Azionisti che ha provveduto al rinnovo delle cariche, il nuovo Consiglio di Amministrazione si è riunito per la prima volta e ha preso una decisione di significativo rilievo per la guida del Gruppo bancario.

La riunione del Consiglio, tenutasi in pari data con l’Assemblea, ha visto i suoi membri esprimersi all’unanimità. Questa coesione si è tradotta nella conferma di Carlo Messina nei ruoli di Consigliere Delegato e CEO.

Una Scelta di Continuità Unanime

La decisione unanime del neo-eletto Consiglio di Amministrazione evidenzia una chiara volontà di puntare sulla continuità manageriale. La riconferma di Messina alla testa operativa della banca arriva con il mandato di proseguire nel percorso strategico intrapreso.

Al Consigliere Delegato e CEO sono stati infatti delegati i poteri ritenuti necessari ed opportuni proprio per garantire unitarietà e coerenza nella gestione complessiva della Società. Una delega che sottolinea la fiducia riposta dal Consiglio nella leadership di Messina per affrontare le sfide future.

Poteri Delegati per la Gestione Unitaria

L’attribuzione dei poteri a Carlo Messina ha lo scopo esplicito di assicurare quella visione unitaria e quel coordinamento indispensabile per l’efficace operatività di un Gruppo delle dimensioni e della complessità di Intesa Sanpaolo. La scelta, unanime, del Consiglio di Amministrazione ribadisce dunque la centralità del suo ruolo nella conduzione strategica ed esecutiva della banca, nel segno di una leadership già consolidata.

A seguito della sua conferma nel ruolo di Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo da parte del Consiglio di Amministrazione, Carlo Messina ha commentato:

Il primo pensiero nell’affrontare un nuovo mandato alla guida di Intesa Sanpaolo va alle persone della Banca. Nel corso di tutti i miei anni in Banca – nei ruoli ricoperti nelle diverse fasi iniziali fino al periodo a capo del Gruppo – ho sempre trovato nel rapporto con le persone la principale motivazione del mio impegno. L’elevata qualità professionale delle nostre persone è l’elemento chiave del nostro successo: a loro va il mio personale ringraziamento.

Gratitudine ad Azionisti, Consiglio e Presidente

Ringrazio gli Azionisti e il Consiglio di Amministrazione per avermi confermato per un nuovo mandato quale Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo. Sono onorato di poter contare, per il prossimo triennio, su un Consiglio di Amministrazione formato da personalità di elevate competenze e consolidate esperienze e guidato ancora una volta dal Presidente Gian Maria Gros-Pietro, al quale va il mio più sentito ringraziamento per il contributo professionale e umano che ha sempre messo a disposizione del nostro Gruppo.

La Visione di Lungo Periodo grazie agli Azionisti Stabili

Da quando sono Consigliere Delegato e CEO, la lungimiranza dei nostri azionisti stabili – penso in particolare alle Fondazioni – ci ha consentito di costruire piani di lungo periodo e di andare oltre gli obiettivi fissati, anche in contesti di grande complessità come l’emergenza da Coronavirus e i conflitti insorti ai confini d’Europa e in Medio-Oriente.

Impegno Rinnovato nel Contesto Attuale

Oggi intendo rinnovare il mio massimo impegno nel guidare il nostro Gruppo nell’interesse di tutti gli stakeholder – gli azionisti, i clienti, le nostre persone e i territori – in un momento di forte discontinuità del panorama bancario italiano e in un contesto internazionale in rapida trasformazione.

Risultati Finanziari e Creazione di Valore per gli Azionisti

Intesa Sanpaolo – negli ultimi dieci anni – è stata la prima banca in Europa per total shareholder’s return, ovvero la crescita del valore dell’azione e distribuzione di dividendi, con una crescita del 259% dal 1° gennaio 2014, distribuendo ai nostri azionisti 34 miliardi di euro cash nel periodo considerando il saldo, a valere sui risultati 2024, che verrà riconosciuto il prossimo 21 maggio. In Borsa, dal 2014 Intesa Sanpaolo ha registrato una crescita del 162% con un aumento della capitalizzazione di 54 miliardi di euro.

Redditività Solida e Impegno per la Comunità

La capacità, di Intesa Sanpaolo di generare una redditività solida e sostenibile, ha reso possibile raggiungere nel 2024 un utile netto di 8,7 miliardi di euro, il miglior risultato di sempre. L’attenzione, la sensibilità nei confronti della comunità sono parte essenziale delle radici del nostro gruppo. Nell’ultimo decennio abbiamo articolato in maniera sempre più ampia il programma a favore dell’inclusione finanziaria, educativa e sociale; in particolare tra il 2018 e il 2022 il programma ha raggiunto una dimensione pari a 1 miliardo di euro; l’impegno dal 2023 al 2027 è di 1,5 miliardi di euro.

Prospettive di Leadership Europea

Nei prossimi anni continueremo a operare con la responsabilità di chi guida una grande banca con un ruolo primario nell’economia reale e sociale, con la visione di chi vuole contribuire a costruire un’economia più equa, innovativa e sostenibile. La consolidata leadership nell’erogazione del credito, il modello di business fortemente diversificato grazie alla posizione di leader internazionale nel wealth management and protection, l’essere una banca zero NPL e la redditività ai vertici del settore, confermeranno Intesa Sanpaolo banca leader in Europa nei prossimi anni.