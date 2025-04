Datalogic, società quotata presso l’Euronext STAR Milan di Borsa Italiana S.p.A e leader mondiale nei settori dell’acquisizione automatica dei dati e dell’automazione industriale, comunica l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Datema Retail Solutions AB (Datema), società con sede a Stoccolma rinomata per il software EasyShop – una soluzione hardware-agnostic di self-scanning adottata dai principali retailer in Europa.

Una Mossa Strategica per Rafforzare la Leadership nel Self-Shopping

Quest’acquisizione strategica rafforza il ruolo di Datalogic come fornitore leader in Europa di soluzioni complete di self-shopping per la vendita al dettaglio e si inserisce nella visione del Gruppo di guidare l’innovazione in questo settore in rapida evoluzione e di far crescere la propria offerta di soluzioni software. L’esperienza congiunta di Datalogic e Datema Retail, ciascuna con oltre due decenni di esperienza nelle tecnologie di self-scanning, crea importanti sinergie attraverso la condivisione di competenze, tecnologia e conoscenza del mercato.

L’Approccio Hardware-Agnostic di EasyShop al Centro della Strategia

Il principale punto di forza dell’acquisizione è legato all’impegno di Datalogic nell’abilitare un approccio al self-shopping che permetta ai clienti di combinare l’hardware e il software più adatti ai loro bisogni. La soluzione EasyShop manterrà il suo approccio di ecosistema aperto, supportando un’ampia gamma di piattaforme hardware – tra cui scanner dedicati e applicazioni basate su smartphone – e garantendo flessibilità ai retailer e una perfetta integrazione con la loro infrastruttura esistente.

Il Commento del CEO di Datalogic, Valentina Volta

Valentina Volta, nella foto, CEO del Gruppo Datalogic, ha commentato: “Quest’acquisizione segna una tappa fondamentale nel nostro percorso strategico volto a diventare il punto di riferimento per le soluzioni di self-shopping nel retail. In qualità di azienda high-tech orientata all’innovazione, riteniamo che l’aggiunta di software all’avanguardia sia essenziale per l’evoluzione della nostra offerta. Combinando l’esperienza di Datema con la nostra, stiamo dando vita a una soluzione senza precedenti che offre ai retailer la flessibilità e le performance di cui hanno bisogno nell’attuale panorama competitivo.”

L’unione dei due portafogli clienti, geograficamente complementari a livello europeo, crea vantaggi immediati, mentre l’integrazione del software EasyShop all’interno del nostro ecosistema amplia ulteriormente la nostra intera gamma di soluzioni. Leader indiscusso a livello mondiale nel settore degli scanner fissi per la vendita al dettaglio, Datalogic è ora pronta a essere un punto di riferimento anche nel settore del self-shopping e del self-checkout, aggiungendo al suo hardware più avanzato appositamente progettato per il self-shopping, il Joya Touch™, ed al suo consolidato e rinnovato software per il self-shopping, Shopevolution™, anche una soluzione software hardware-agnostic di eccellenza come EasyShop.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto nel Gruppo a un team di esperti e sviluppatori che accelererà la nostra capacità di offrire proposte ad alto valore aggiunto a tutti i retailer che cercano soluzioni all’avanguardia.”

Il Commento del Managing Director di Datema, Fredrik Englund

Fredrik Englund, Managing Director di Datema, ha commentato: “È un passo entusiasmante per noi e per la nostra soluzione. Grazie alle conoscenze e all’esperienza di Datalogic, saremo in grado di migliorare ulteriormente il nostro software di self-scanning più velocemente che mai. Con oltre 25 anni di esperienza nel self-scanning da parte di entrambe le aziende, la nostra unione ci darà ulteriore energia per plasmare il futuro del retail”.

Dettagli Finanziari e Tempistiche

Il prezzo dell’acquisizione è stato concordato in circa Euro 3 milioni, con la previsione di un earn-out legato ai futuri risultati di Datema.

La firma e il closing dell’operazione sono avvenute contestualmente il 29 aprile 2025.