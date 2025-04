La maggior parte dei mercati azionari asiatici ha mostrato scostamenti minimi mentre gli investitori analizzavano una serie di dati economici significativi. I risultati, in particolare, hanno evidenziato una debolezza nell’attività manifatturiera sia in Giappone che in Cina, oltre a un aumento dell’inflazione in Australia. A Tokyo si è registrato un incremento dello 0,57%, mentre Hong Kong ha segnato un 0,44% e Shanghai ha subito un calo dello 0,11%. Al contrario, Shenzhen ha visto una crescita del 0,95%.

Nel frattempo, i titoli indiani hanno subito una flessione a causa delle crescenti tensioni geopolitiche con il Pakistan. Anche il mercato coreano è in calo, registrando un -0,34% a causa di disordini politici in aumento nel Paese.

In Giappone, la produzione industriale ha mostrato una diminuzione dell’1,1% a marzo, mentre il PMI manifatturiero in Cina è sceso a 49 punti ad aprile, rispetto ai 50,5 di marzo. Questa rappresenta la prima contrazione dal dicembre 2023 ed è attribuita al crescente attrito nella guerra commerciale con gli Stati Uniti.

Rivolgendo lo sguardo verso Europa, gli indici sono previsti in aumento, mentre i future su Wall Street si presentano in territorio negativo. Tra i dati macroeconomici che attireranno l’attenzione ci sono il PIL tedesco e quello dell’Eurozona. Dall’America sono attesi dati rilevanti, tra cui i nuovi occupati PMI per Chicago di aprile, il deflatore dei consumi e la spesa per consumi di marzo, oltre ai redditi delle famiglie di marzo.

