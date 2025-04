Le dichiarazioni precompilate per il 2025 sono già disponibili online. Sul portale dell’Agenzia delle Entrate, sono ora consultabili i modelli predisposti con i dati raccolti dall’Agenzia stessa o forniti da enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche. Si stima che le informazioni trasmesse per l’attuale stagione dichiarativa siano circa un miliardo e trecento milioni.

A partire dal 15 maggio, i cittadini potranno “restituire” la loro dichiarazione al Fisco, sia con che senza apportare modifiche.

Per visualizzare e scaricare la dichiarazione (730 o Redditi, in base ai requisiti personali), basterà accedere alla propria area riservata utilizzando Spid, Cie o Cns. Sarà anche possibile delegare un familiare o una persona di fiducia ad agire online per proprio conto; come spiegato dall’Agenzia delle Entrate, sarà sufficiente utilizzare la funzione disponibile nella propria area riservata. In alternativa, si potrà inviare una PEC o presentare la richiesta presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia.

Tutte le informazioni necessarie sono disponibili sul sito dedicato “Info e assistenza” e nella nuova guida della collana “L’Agenzia informa”.

Dal 15 maggio, sarà possibile inviare la dichiarazione al Fisco. Chi sceglie di presentare il 730 avrà anche quest’anno l’opzione per la versione semplificata, che non richiede la conoscenza approfondita di quadri, righi e codici; nel 2024, questa soluzione è stata scelta da oltre metà dei contribuenti. Le scadenze per l’invio sono fissate al 30 settembre per il 730 e al 31 ottobre 2025 per il modello Redditi.